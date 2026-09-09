Escándalo millonario y reclamo judicial por el agua en Santo Tomé: los vecinos pagan la tasa pero el municipio debe $6.000 millones a ASSA

La empresa provincial llevó el reclamo a los tribunales para intentar recuperar el saldo adeudado por el suministro de agua potable. La situación genera polémica ya que el costo es abonado por los vecinos en la tasa del servicio.

Escándalo millonario por el agua en Santo Tomé: los vecinos pagan la tasa pero el municipio debe $6.000 millones a ASSA

El conflicto financiero entre Aguas Santafesinas (ASSA) y el municipio de Santo Tomé escaló al plano judicial. El reclamo de la deuda millonaria corresponde al agua que recibe la ciudad a través del Acueducto Desvío Arijón, cuyo costo es trasladado por el municipio a los usuarios.

Aguas Santafesinas S.A. (ASSA), con el aval del Gobierno provincial, inició una demanda judicial contra la Municipalidad de Santo Tomé para reclamar el pago de una deuda acumulada que supera los $6.000 millones, correspondiente al suministro de agua en bloque a través del Acueducto Desvío Arijón.

A diferencia de otros distritos donde ASSA presta el servicio de manera directa a los usuarios, en Santo Tomé la distribución y cobro continúan bajo la órbita municipal. La empresa estatal provee el agua tratada a granel y se la factura al municipio, que a su vez traslada ese costo a las facturas de los vecinos. La acción judicial busca resguardar los recursos públicos y esclarecer el destino de los fondos recaudados por el municipio mediante el cobro de la tasa sanitaria.

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Advertencias y denuncias previas

El reclamo confirma las advertencias formuladas en septiembre de 2025 por el concejal Rodrigo Alvizo, quien en su momento estimó que el pasivo superaba los $2.500 millones y proyectaba un fuerte incremento por intereses. Por su parte, la exintendenta Daniela Qüesta cruzó las versiones y afirmó que al finalizar su mandato en diciembre de 2023 la gestión dejó "las cuentas al día y sin un solo centavo de deuda con ASSA", trasladando la responsabilidad del desfase a la administración actual.

"La decisión de avanzar por la vía judicial busca recuperar los créditos adeudados y resguardar los recursos públicos comprometidos por el suministro de agua potable", indicaron voceros de Aguas Santafesinas (ASSA).

Claves del conflicto financiero e institucional

El reclamo judicial por la deuda del agua abarca los siguientes puntos destacados:

Monto reclamado: la demanda judicial iniciada por ASSA y la Provincia supera los $6.000 millones.

Esquema de prestación: ASSA vende agua en bloque del Acueducto Desvío Arijón y el municipio la distribuye y cobra a los vecinos.

Cobro a los usuarios: los contribuyentes pagan el costo del agua en la tasa municipal, pero el municipio no giró los pagos correspondientes a la prestadora.

Antecedentes legislativos: el concejal Rodrigo Alvizo ya había advertido en septiembre de 2025 que la deuda superaba los $2.500 millones.

Cruce político: la exintendenta Daniela Qüesta remarcó que dejó la gestión en diciembre de 2023 con "cero deuda" con la empresa estatal.