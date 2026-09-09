Uno Santa Fe | Santa Fe | Santo Tomé

Escándalo millonario y reclamo judicial por el agua en Santo Tomé: los vecinos pagan la tasa pero el municipio debe $6.000 millones a ASSA

La empresa provincial llevó el reclamo a los tribunales para intentar recuperar el saldo adeudado por el suministro de agua potable. La situación genera polémica ya que el costo es abonado por los vecinos en la tasa del servicio.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

9 de septiembre 2026 · 11:24hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Escándalo millonario por el agua en Santo Tomé: los vecinos pagan la tasa pero el municipio debe $6.000 millones a ASSA

Escándalo millonario por el agua en Santo Tomé: los vecinos pagan la tasa pero el municipio debe $6.000 millones a ASSA

El conflicto financiero entre Aguas Santafesinas (ASSA) y el municipio de Santo Tomé escaló al plano judicial. El reclamo de la deuda millonaria corresponde al agua que recibe la ciudad a través del Acueducto Desvío Arijón, cuyo costo es trasladado por el municipio a los usuarios.

Aguas Santafesinas S.A. (ASSA), con el aval del Gobierno provincial, inició una demanda judicial contra la Municipalidad de Santo Tomé para reclamar el pago de una deuda acumulada que supera los $6.000 millones, correspondiente al suministro de agua en bloque a través del Acueducto Desvío Arijón.

A diferencia de otros distritos donde ASSA presta el servicio de manera directa a los usuarios, en Santo Tomé la distribución y cobro continúan bajo la órbita municipal. La empresa estatal provee el agua tratada a granel y se la factura al municipio, que a su vez traslada ese costo a las facturas de los vecinos. La acción judicial busca resguardar los recursos públicos y esclarecer el destino de los fondos recaudados por el municipio mediante el cobro de la tasa sanitaria.

LEER MÁS: Jeremías Monzón hubiera cumplido 16 años: inauguraron un mural en su memoria y la plaza de la Costanera de Santo Tomé llevará su nombre

Advertencias y denuncias previas

El reclamo confirma las advertencias formuladas en septiembre de 2025 por el concejal Rodrigo Alvizo, quien en su momento estimó que el pasivo superaba los $2.500 millones y proyectaba un fuerte incremento por intereses. Por su parte, la exintendenta Daniela Qüesta cruzó las versiones y afirmó que al finalizar su mandato en diciembre de 2023 la gestión dejó "las cuentas al día y sin un solo centavo de deuda con ASSA", trasladando la responsabilidad del desfase a la administración actual.

"La decisión de avanzar por la vía judicial busca recuperar los créditos adeudados y resguardar los recursos públicos comprometidos por el suministro de agua potable", indicaron voceros de Aguas Santafesinas (ASSA).

Claves del conflicto financiero e institucional

El reclamo judicial por la deuda del agua abarca los siguientes puntos destacados:

Monto reclamado: la demanda judicial iniciada por ASSA y la Provincia supera los $6.000 millones.

Esquema de prestación: ASSA vende agua en bloque del Acueducto Desvío Arijón y el municipio la distribuye y cobra a los vecinos.

Cobro a los usuarios: los contribuyentes pagan el costo del agua en la tasa municipal, pero el municipio no giró los pagos correspondientes a la prestadora.

Antecedentes legislativos: el concejal Rodrigo Alvizo ya había advertido en septiembre de 2025 que la deuda superaba los $2.500 millones.

Cruce político: la exintendenta Daniela Qüesta remarcó que dejó la gestión en diciembre de 2023 con "cero deuda" con la empresa estatal.

Santo Tomé agua Assa deuda conflicto
Noticias relacionadas
 Deportivo Santa Rosa clasificó a octavos de final en la Copa Concejo 0.0%.

Deportivo Santa Rosa consiguió el pasaje a los octavos de final en Santo Tomé

Obras en 7 de Marzo: los desvíos, que debían implementarse este lunes, finalmente se ejecutarán el martes. (Crédito: STD)

Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: ya rigen los desvíos y cortes en avenida 7 de Marzo

Desde este martes 1 de septiembre rigen los desvíos de tránsito por trabajos en el Nuevo puente Carretero

Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: este martes comienzan los desvíos y cortes en avenida 7 de Marzo

Este miércoles se realizó el sorteo de los martilleros que estarán a cargo de la subasta

Nueva subasta de bienes decomisados al delito: rematarán autos, motos embarcaciones y propiedades

Lo último

Malaspina va por su cuarta reelección en Argentinos tras la denuncia por contrataciones

Malaspina va por su cuarta reelección en Argentinos tras la denuncia por contrataciones

B° Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos mujeres y un adolescente tras secuestrar 126 dosis de cocaína y tres armas de fuego

B° Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos mujeres y un adolescente tras secuestrar 126 dosis de cocaína y tres armas de fuego

Juegos Suramericanos: Rosario se prepara para la gran ceremonia inaugural

Juegos Suramericanos: Rosario se prepara para la gran ceremonia inaugural

Último Momento
Malaspina va por su cuarta reelección en Argentinos tras la denuncia por contrataciones

Malaspina va por su cuarta reelección en Argentinos tras la denuncia por contrataciones

B° Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos mujeres y un adolescente tras secuestrar 126 dosis de cocaína y tres armas de fuego

B° Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos mujeres y un adolescente tras secuestrar 126 dosis de cocaína y tres armas de fuego

Juegos Suramericanos: Rosario se prepara para la gran ceremonia inaugural

Juegos Suramericanos: Rosario se prepara para la gran ceremonia inaugural

Nueva subasta de bienes decomisados al delito: rematarán autos, motos embarcaciones y propiedades

Nueva subasta de bienes decomisados al delito: rematarán autos, motos embarcaciones y propiedades

Los pibes de inferiores ganan terreno en el Unión de Leonardo Madelón

Los pibes de inferiores ganan terreno en el Unión de Leonardo Madelón

Ovación
Unión blindó a otra de sus jóvenes promesas: Mateo Aimar firmó hasta 2029

Unión blindó a otra de sus jóvenes promesas: Mateo Aimar firmó hasta 2029

Unión recupera a Luna Diale: una buena noticia para Madelón antes de visitar a Talleres

Unión recupera a Luna Diale: una buena noticia para Madelón antes de visitar a Talleres

Unión afronta un desafío inédito sin la presencia de Cristian Tarragona

Unión afronta un desafío inédito sin la presencia de Cristian Tarragona

Extraños dichos de una jugadora de Las Leonas sobre el mensaje de Messi

Extraños dichos de una jugadora de Las Leonas sobre el mensaje de Messi

Julián Palacios rompió el silencio antes de volver en Unión: la expulsión y su futuro

Julián Palacios rompió el silencio antes de volver en Unión: la expulsión y su futuro

Policiales
Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"