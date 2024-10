Se concretó la regata especial 132° aniversario del Club Regatas de Santa Fe

La Regata 132° aniversario fue todo un éxito

Cerca de 200 deportistas fueron protagonistas de la regata 132° aniversario del Club Regatas de Santa Fe que se llevó adelante en nuestra capital. Participaron deportistas de Regatas de Corrientes, Regatas de Rosario, Rosario Rowing Club, Regatas de San Nicolás, Remo Tupá, Prefectura Naval Argentina y la entidad anfitriona. La entidad lagunera contó con la participación de Ingrid Marcipar, quien integra la selección nacional de la especialidad y tuvo una buena performance en condición de local.

"Salió todo perfecto, las 40 regatas se corrieron a tiempo y sin problemas. Hubo regatas muy emocionantes con finales ajustadas como el single senior entre Ingrid Marcipar y Carolina Leonhardt, y el 4x senior entre Regatas de San Nicolás y nosotros" le dijo Mauro Hoyos a UNO Santa Fe. Uno de los entrenadores del remo federado de Regatas aseguró que "nos quedamos con la copa con 11 regatas ganadas adelante de San Nicolás que lo hi<o con 10. Estuvo buenísimo porque ellos trajeron un equipazo y fue muy peleado hasta el final del evento".

Remo2.jpg Regatas de Santa Fe consiguió imponerse en la regata 132° aniversario, quedando segundo San Nicolás. Gentileza Remo CRSF

En materia de resultados, 1x Paseo Sub 12 femenino, se impuso la santafesina Lucía Pérez Baker, y en la Sub 12 masculino, Facundo Rauil Alesso fue segundo y Santiago Gaziano tercero. En 1x Paseo libre femenino, Erika Micheloud ocupó la segunda posición, y Nazareno Barroso, segundo en masculino. En 1x Paseo Sub 14 femenino, el ganador fue Constanza Jacobo, y en masculino, Lucas Jacobo. En single menor, Tobías Tiburzi se quedó con el primer puesto.

Por su parte, en 2x master masculino, el primer puesto fue para Martín Galdón y Augusto Clott, mientras que el tercer lugar del podio lo ocuparon Carmelo Favaccio y Néstor Grisetti. En 1x single junior, Tobías Tiburzi quedó segundo, y Luka Ledesma tercero. En 4x senior femenino, el primer lugar del podio fue para Erika Micheloud, Ingrid Marcipar, Rocío López y Carolina Leonhardt. En 1x Clinker libre femenino ganó Milagros Mansilla, y Gerónimo Fernández en masculino. En 4x senior masculino, el equipo local integrado por Estanislao Alzueta, Agustín Marcipar, Bruno Amer y Germán Amer fueron los ganadores.

Más resultados de la Regata disputada en Santa Fe

En relación a la categoría 2x master mixto, se destacaron Verónica Galdón y Matías Pozzo, mientras que segundo finalizaron Carmelo Favaccio y Adriana Maronetti. En 1x single sub 23 masculino, Germán Amer fue segundo; Luka Ledesma y Tobías Tiburzi ganaron en 2x junio masculino; En el caso de 1x single senior femenino, la ganadora fue la integrante de la selección nacional, Ingrid Marcipar, segunda Carolina Leonhardt, y tercera, Milagros Mansilla.

Remo3.jpg El equipo lagunero conducido por Mauro Hoyos, junto a los remeros de la entidad santafesina. Gentileza CRSF

Además, en 1x single senior masculino, Germán Amer fue tercero, mientras que en 2x sub 23 femenino, Erika Micheloud y Rocío López quedaron segundos. En masculino, Estanislao Alzueta y Agustín Marcipar quedaron segundos. En 4x master masculino, el primer lugar correspondió al equipo conformado por Néstor Carvallo, Alejandro Corti, Carmelo Favaccio y Lionel Luraschi.

En 2x senior femenino, se impusieron Carolina Leonhardt e Ingrid Marcipar, mientras que en masculino, Germán Amer y Bruno Amer fueron los ganadores. En la categoría 8+ master masculino el primer lugar quedó para Hugo Fosco, Carmelo Favaccio, Matías Pozzo, Néstor Carvallo, Fernando Marcolín, Lionel Luraschi y Jorge Costa. En 2x cadete femenino, ganaron la dupla integrada por Lucía Pérez Baker y Constanza Jacobo, y en 4x junior, se impusieron Luka Ledesma, Nazareno Barroso, Tobías Tiburzi y Lucas Jacobo.

