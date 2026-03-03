Uno Santa Fe | Santa Fe | marcha

La Marcha "San Lorenzo" quedó a un paso de ser obligatoria en actos oficiales de Santa Fe

La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó el proyecto que incorpora la Marcha San Lorenzo al protocolo oficial en fechas patrias, junto al Himno Nacional La iniciativa ahora deberá ser tratada por el Senado

3 de marzo 2026 · 10:57hs
La Marcha “San Lorenzo” fue compuesta en 1901 por Cayetano Alberto Silva en la ciudad de Venado Tuerto y oficializada por el Ejército Argentino en 1902

La Marcha "San Lorenzo" fue compuesta en 1901 por Cayetano Alberto Silva en la ciudad de Venado Tuerto y oficializada por el Ejército Argentino en 1902

La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción al proyecto que propone que la tradicional Marcha “San Lorenzo” sea interpretada de manera obligatoria en los actos oficiales y ceremonias públicas que se realicen en la provincia, especialmente en fechas patrias, junto al Himno Nacional Argentino.

La iniciativa fue impulsada por la diputada provincial Sofía Galnares, en conjunto con el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, y busca incorporar formalmente la emblemática composición al protocolo oficial santafesino.

La Marcha “San Lorenzo” fue compuesta en 1901 por Cayetano Alberto Silva en la ciudad de Venado Tuerto y oficializada por el Ejército Argentino en 1902

La Marcha “San Lorenzo” fue compuesta en 1901 por Cayetano Alberto Silva en la ciudad de Venado Tuerto y oficializada por el Ejército Argentino en 1902

Una obra nacida en suelo santafesino

La Marcha “San Lorenzo” fue compuesta en 1901 por Cayetano Alberto Silva en la ciudad de Venado Tuerto y oficializada por el Ejército Argentino en 1902. Más tarde, Carlos Javier Benielli incorporó la letra que terminó de consolidar la obra como una de las piezas más representativas del repertorio patriótico nacional.

Tras la votación favorable en la Cámara baja, Galnares sostuvo: “Es un reconocimiento a nuestra historia y a nuestra identidad santafesina”, y destacó la importancia simbólica de institucionalizar la interpretación de una composición que tiene origen en la provincia.

Próximo paso: el Senado

El proyecto contó con el respaldo de especialistas en historia, música y cultura, y apunta también a reforzar el valor educativo y el sentido de pertenencia en las nuevas generaciones.

Con la media sanción obtenida en Diputados, la propuesta deberá ser tratada ahora por la Cámara de Senadores de Santa Fe, que definirá si se convierte en ley y, en consecuencia, si la Marcha “San Lorenzo” pasa a integrar oficialmente el protocolo en todo el territorio provincial.

