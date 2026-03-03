Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión pasó de ser una máquina de errar goles a convertirse en un equipo goleador

Frente a San Lorenzo, Unión hizo un culto de la ineficacia, sin embargo, esa cuestión se revirtió y el Tate es el equipo más goleador de la Zona A con Independiente

Ovación

Por Ovación

3 de marzo 2026 · 11:17hs
Unión recuperó contundencia y es junto a Independiente los dos equipos más goleadores de la Zona A.

Unión recuperó contundencia y es junto a Independiente los dos equipos más goleadores de la Zona A.

En una semana cambió todo, luego de un arranque con más dudas que certezas, Unión metió tres victorias consecutivas y se acomodó en la Zona A, quedando 3º con 14 unidades.

Unión se convirtió en un equipo efectivo

Pero más allá de lo mencionado, lo que cambió de forma radical fue la contundencia. Y es que a excepción del partido ante Gimnasia de Mendoza, al Tate le costaba convertir.

Y el claro ejemplo fue el partido contra San Lorenzo, en donde el elenco rojiblanco fue una maquina de errar goles, generando no menos de siete u ocho situaciones concretas para convertir.

Contando el encuentro ante el Ciclón, el Tate había jugado cinco partidos y había marcado cinco goles, pero cuatro de ellos habían sido ante Gimnasia de Mendoza y el restante en la derrota frente a Lanús.

LEER MÁS: Unión se toma un respiro para luego enfocarse en lo que viene: ¿Talleres o Independiente?

Es decir, que en tres de los cinco cotejos disputados no había marcado, lo que sin dudas generaba una enorme preocupación, como así también los puntos sumados, ya que había cosechado apenas cinco unidades sobre 15 en juego.

Pero todo se modificó a partir de las tres victorias en siete días, recuperando contundencia y marcando seis goles en los tres encuentros.

De esta manera, Unión es junto a Independiente, los dos equipos más goleadores de la Zona A con 11 goles. Y está entre los cuatro más efectivos de los 30 que juegan en Primera, solo superado por Tigre con 14 e Independiente Rivadavia con 12.

Unión equipo goles
Noticias relacionadas
Unión volvió a ganar tres partidos al hilo después de casi dos años.

¿Cuándo fue la última vez que Unión ganó tres partidos consecutivos?

El uno por uno de Unión en el triunfo ante Instituto.

El uno por uno de Unión en el triunfo frente a Instituto

union se enfrenta a su peor enemigo: la rotacion en un plantel corto

Unión se enfrenta a su peor enemigo: la rotación en un plantel corto

Madelón metería un cambio para visitar a Sarmiento.

Madelón mete mano en el equipo y Unión tendrá un cambio para jugar ante Sarmiento

Lo último

Leandro Quiroz exjugador de Colón sufrió una recaída y vuelve a pasar por el quirófano

Leandro Quiroz exjugador de Colón sufrió una recaída y vuelve a pasar por el quirófano

El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

Temporal en Santa Fe: 29 árboles y ramas de gran porte caídas, más de 20 postes afectados y 10 cables cortados

Temporal en Santa Fe: 29 árboles y ramas de gran porte caídas, más de 20 postes afectados y 10 cables cortados

Último Momento
Leandro Quiroz exjugador de Colón sufrió una recaída y vuelve a pasar por el quirófano

Leandro Quiroz exjugador de Colón sufrió una recaída y vuelve a pasar por el quirófano

El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

Temporal en Santa Fe: 29 árboles y ramas de gran porte caídas, más de 20 postes afectados y 10 cables cortados

Temporal en Santa Fe: 29 árboles y ramas de gran porte caídas, más de 20 postes afectados y 10 cables cortados

DNI y pasaportes: el Renaper actualizó los aranceles

DNI y pasaportes: el Renaper actualizó los aranceles

Con datos de Arca, comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina

Con datos de Arca, comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina

Ovación
Se mantiene el paro en el fútbol y el fin de semana no habrá actividad

Se mantiene el paro en el fútbol y el fin de semana no habrá actividad

Felipe Contepomi visitó a Capibaras en el Hipódromo de Rosario

Felipe Contepomi visitó a Capibaras en el Hipódromo de Rosario

Se concretó la segunda fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas

Se concretó la segunda fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas

Se realizó la presentación del Torneo del Interior 2026 en Rosario

Se realizó la presentación del Torneo del Interior 2026 en Rosario

Se viene el selectivo nacional y Argentino de Canotaje en Colón

Se viene el selectivo nacional y Argentino de Canotaje en Colón

Policiales
Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos