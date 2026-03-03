Unión pasó de ser una máquina de errar goles a convertirse en un equipo goleador

Frente a San Lorenzo, Unión hizo un culto de la ineficacia, sin embargo, esa cuestión se revirtió y el Tate es el equipo más goleador de la Zona A con Independiente

Unión recuperó contundencia y es junto a Independiente los dos equipos más goleadores de la Zona A.

En una semana cambió todo, luego de un arranque con más dudas que certezas, Unión metió tres victorias consecutivas y se acomodó en la Zona A, quedando 3º con 14 unidades.

Pero más allá de lo mencionado, lo que cambió de forma radical fue la contundencia. Y es que a excepción del partido ante Gimnasia de Mendoza, al Tate le costaba convertir.

Y el claro ejemplo fue el partido contra San Lorenzo, en donde el elenco rojiblanco fue una maquina de errar goles, generando no menos de siete u ocho situaciones concretas para convertir.

Contando el encuentro ante el Ciclón, el Tate había jugado cinco partidos y había marcado cinco goles, pero cuatro de ellos habían sido ante Gimnasia de Mendoza y el restante en la derrota frente a Lanús.

Es decir, que en tres de los cinco cotejos disputados no había marcado, lo que sin dudas generaba una enorme preocupación, como así también los puntos sumados, ya que había cosechado apenas cinco unidades sobre 15 en juego.

Pero todo se modificó a partir de las tres victorias en siete días, recuperando contundencia y marcando seis goles en los tres encuentros.

De esta manera, Unión es junto a Independiente, los dos equipos más goleadores de la Zona A con 11 goles. Y está entre los cuatro más efectivos de los 30 que juegan en Primera, solo superado por Tigre con 14 e Independiente Rivadavia con 12.