Guadalupe Oeste: dos hermanos detenidos tras enfrentarse a tiros y arrojarse ladrillos

Un violento episodio de violencia familiar sacudió anoche el norte de la ciudad de Santa Fe , mas precisamente barrio Guadalupe Oeste , donde dos hermanos de 29 y 34 años terminaron aprehendidos tras un enfrentamiento que incluyó disparos de arma de fuego , agresiones físicas y la intervención de la Policía.

El hecho ocurrió minutos antes de las 23.30 en la intersección de Azcuénaga y Avellaneda , cuando vecinos alertaron a la Central de Emergencias 911 por detonaciones en la zona. A partir de ese aviso, operadores del sistema de videovigilancia lograron identificar a un hombre con remera amarilla que efectuaba disparos en la vía pública.

Minutos después, patrullas del Comando Radioeléctrico arribaron al lugar y se encontraron con una escena de extrema tensión: el sospechoso discutía violentamente con otro hombre, que resultó ser su hermano, quien se encontraba sobre el techo de una vivienda arrojándole ladrillos.

Los uniformados lograron reducir al hombre de 29 años, quien opuso resistencia a la autoridad, mientras que el otro involucrado descendió del techo tras la intervención policial. En ese contexto, los agentes se entrevistaron con una mujer de 50 años, madre de ambos, quien entregó de manera voluntaria una pistola Bersa Thunder calibre .22 y una munición del mismo calibre, arma que habría sido utilizada durante el conflicto.

Ambos hombres fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente. El menor de los hermanos quedó imputado por portación indebida de arma de fuego de uso civil y abuso de arma, mientras que el mayor enfrenta cargos por daño, amenazas y resistencia a la autoridad.

