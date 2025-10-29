Ya están los árbitros de las revanchas de cuartos de final del Reducido

La Perla, Juventud Unida y Gimnasia, a paso ganador en el Norberto Serenotti

Las Flores tuvo que esforzarse para vencer a Santa Fe en la Primera B

Sanjustino y Colón (SJ), otra vez frente a frente por la Liga Santafesina

Racing buscará dar vuelta la serie ante Flamengo para llegar a la final de la Libertadores