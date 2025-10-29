La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer los días, horarios y árbitros para los partidos revancha de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.
Ya están los árbitros de las revanchas de cuartos de final del Reducido
Se definirán los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, en busca del segundo ascenso. La AFA oficializó a todos los árbitros.
Por Ovación
29 de octubre 2025 · 07:46hs
Primera Nacional Reducido - Cuartos de Final - Vuelta
Estudiantes (Río IV) - Gimnasia y Tiro (Salta)
Árbitro: Daniel Zamora
Asistente 1: Diego Martín
Asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses
Atlanta - Deportivo Morón
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Pablo Acevedo
Asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
Estudiantes - Tristán Suárez
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Asistente 1: Juan Pablo Belatti
Asistente 2: Ramón Ortíz
Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
Deportivo Madryn - Gimnasia (Jujuy)
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Facundo Rodríguez
Asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: César Ceballo