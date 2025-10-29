Uno Santa Fe | Ovación | árbitros

Ya están los árbitros de las revanchas de cuartos de final del Reducido

Se definirán los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, en busca del segundo ascenso. La AFA oficializó a todos los árbitros.

29 de octubre 2025 · 07:46hs
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer los días, horarios y árbitros para los partidos revancha de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

Primera Nacional Reducido - Cuartos de Final - Vuelta

Estudiantes (Río IV) - Gimnasia y Tiro (Salta)

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Diego Martín

Asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses

Atlanta - Deportivo Morón

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

Estudiantes - Tristán Suárez

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Ramón Ortíz

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo

Deportivo Madryn - Gimnasia (Jujuy)

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: César Ceballo

