Unión busca sellar su pase en casa: todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril

Unión dio a conocer en sus redes sociales y en su web oficial todos los detalles que los hinchas deben saber para ir al 15 de Abril ante Barracas Central.

El próximo sábado 8 de noviembre, el estadio 15 de Abril volverá a ser el centro de la escena. Desde las 21.30, Unión recibirá a Barracas Central por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Clausura, en un duelo que puede marcar un antes y un después en la campaña del equipo de Leonardo Madelón, que está a un paso de meterse entre los ocho mejores del certamen y asegurarse la localía para los octavos de final.

Con la ilusión de un estadio colmado, el club dio a conocer todos los detalles para que los hinchas puedan organizarse y acompañar al Tatengue en una noche que promete ser especial.

Día y horario

Partido: Unión vs. Barracas Central

Fecha: sábado 8 de noviembre

Horario: 21.30 horas

Apertura de puertas: 19.30

Entradas y modalidades de compra

Unión informó que ya no habrá venta presencial en las boleterías del estadio. Todo el proceso de compra será online, tanto para generales como para plateas, a través de la web oficial: caunion.boleteriavip.com.ar.

Los socios ingresarán con su carnet y cuota de octubre al día, junto con el DNI. Aquellos que tengan alguna deuda podrán regularizar su situación desde el mismo portal web, incluso en los minutos previos al partido.

En caso de que un carnet presente fallas, se podrá acceder igualmente mostrando el documento.

Valores de las entradas

General preferencial: $30.000

Jubilados: $15.000

Menores de hasta 11 años: $7.500 (seguro obligatorio)

‍ Accesos habilitados

El operativo de ingreso estará distribuido de la siguiente manera:

Populares socios y no socios: Cándido Pujato y López y Planes.

Plateas Redonda y Sudoeste: Av. Perón y Bv. Pellegrini.

Platea Sudeste, Palcos, Preferencial, Plateas Altas y Codo de Damas: Bv. Pellegrini y López y Planes. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/1986103762243498041&partner=&hide_thread=false ¡Atención Tatengues!

¡Todo lo que tenés que saber para venir el sábado al Estadio 15 de Abril!



https://t.co/mZmGqIuxhI pic.twitter.com/ibYN3z7ip1 — Club Atlético Unión (@clubaunion) November 5, 2025

Para personas con discapacidad:

Discapacidad motriz: Platea Redonda, Portón 9 (Bv. Pellegrini).

Otras discapacidades: Portón 7 (Cándido Pujato).

El Codo de Damas y Jubilados será exclusivo para socios.

Oficina de socios

Miércoles a viernes: de 9.00 a 12.00 y de 16.00 a 19.00.

Sábado: cerrada.

Una cita con la ilusión tatengue

El conjunto tatengue llega a la última jornada del Clausura con la gran posibilidad de asegurar su boleto a los playoffs y soñar con una nueva etapa de protagonismo.

LEER MÁS: Madelón sobre las chances de Unión: "Primero hay que entrar y después, soñar está permitido"

La expectativa es máxima: el 15 de Abril volverá a ser una caldera, con el hincha dispuesto a acompañar desde temprano a un equipo que supo reinventarse y que ahora quiere dar otro paso en busca de su objetivo.