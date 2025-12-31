Uno Santa Fe | Ovación | United Cup

Se confirmaron los cruces argentinos en la próxima United Cup

Argentina debutará con España, en el certamen que comienza en la noche del primero de enero.

31 de diciembre 2025
Fueron presentados los cruces argentinos para su debut en la próxima United Cup, el torneo de selecciones que abrirá la temporada 2026 del tenis mundial.

El segundo mejor representante argentino en el ranking ATP, Sebastián Báez (45°) jugará en el primer turno ante el duro Jaume Munar (33°), mientras que Solana Sierra (66°) se medirá con Jessica Bouzas Maneiro (41°), para que luego el partido doblista cierre la serie.

La próxima edición será la cuarta disputa de la United Cup, certamen inventado en 2023 y que poco a poco gana popularidad, con jugadores de gran calibre siendo convocados.

Encarando su tercera participación en la copa con una convocatoria renovada, Argentina buscará superar la fase de grupos por primera vez.

Los partidos de Argentina en la United Cup

Afrontando el duro grupo A, situado en la ciudad australiana de Perth, el combinado nacional deberá medirse con España, seleccionado ante el cual debutará, para luego enfrentar a Estados Unidos, campeón de dos de tres de las ediciones anteriores, en 2023 y 2025.

El enfrentamiento ante el combinado español comenzará el jueves 1 de enero a las 23:00 (horario argentino), y dará inicio con el partido entre Báez, que tuvo un turbulento 2025, y Munar, cuyo año fue completamente opuesto: ganó 31 partidos a nivel ATP y alcanzó el mejor ranking de su carrera, con su actual puesto 33.

El segundo encuentro enfrentará a la argentino Solana Sierra, que redondeó una temporada de ensueño al ser campeona de cuatro torneos y octavofinalista de Wimbledon, con Bouzas Maneiro, que no tuvo campeonatos pero alcanzó los cuartos del WTA 1000 de Montreal, como su mejor resultado.

El tercer partido de la serie será con la modalidad de dobles mixto, aunque las parejas todavía no fueron confirmadas. Entre sus convocados restantes, Argentina cuenta con Marco Trungelliti (131°), Guido Andreozzi (33° en dobles), Lourdes Carle (152°) y Nicole Fossa Huergo (105° en dobles), italiana nacionalizada argentina en los últimos meses.

Además, la segunda serie de la fase de grupos comenzará a las 6:00 del sábado 3 de enero, con Báez midiéndose a Taylor Fritz (6°) y Sierra enfrentando a Coco Gauff (3°), dos enfrentamientos de alta complejidad.

