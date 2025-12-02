Se confirmaron los cruces de la siguiente fase del Regional Amateur

El Consejo Federal confirmó los cruces del Regional Amateur. Sanjustino se cruzará con Atlético Paraná, y Colón de San Justo con Libertad de Sunchales

Los elencos del Portón del Norte cerraron la fase de grupos del Torneo Regional Amateur del Consejo Federal de la AFA , donde al cabo de la misma los dos lograron su clasificación a la próxima ronda, que será a eliminación directa. Se conocieron los cruces de la próxima fase. Al Conquistador se le viene la Final de la Liga Santafesina ante Unión.

El Concejo Federal confirmó el cuadro de play offs de la Región Litoral Sur del Regional Amateur con los 16 equipos que irán en busca del ascenso al Federal A. Los cotejos de ida de esta segunda ronda se disputarán el próximo domingo 7 de diciembre la ida, y la vuelta quedó prevista para el domingo 14 de diciembre.

Sanjustino se enfrentará en la primera ronda a Atlético Paraná, al mejor de dos enfrentamientos.El primer partido será en la capital entrerriana el próximo fin de semana, y luego se cerrará en el Coloso el 14 de Diciembre. Por su parte, Colón de San Justo, campeón regional en 2023/2024, se medirá con Libertad de Sunchales. El 7 en el Mercedes Alesso de Bieler, y la vuelta en la ciudad de Sunchales.

Recordemos que el pasado domingo, en el estadio Coliseo de la Costa, Sanjustino le ganó a Central San Javier por 1 a 0 con gol de Leandro Rodríguez y terminó con puntaje casi perfecto en esta Zona 9 de la región Litoral Sur. El Matador va contra Atlético Paraná en la instancia siguiente.

Por su parte, en el Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo caía ante Alumni de Laguna Paiva por el tanto convertido por Lautaro Obregón pero sobre el final del encuentro apareció Ezequiel Giménez para poner el empate definitivo y sellar la clasificación del Rojo a la próxima ronda. En la misma se medirán ante Libertad de Sunchales.

La tabla de colocaciones del grupo terminó con el elenco de barrio Mataderos líder con 16 puntos, segundo quedó el cuadro de Miguel Ángel Restelli con 8 unidades, 6 son los que obtuvieron los paivenses y cerraron los sanjavierinos con 3 puntos.

La segunda ronda de la Zona Litoral Sur tiene los siguientes cruces: Libertad de Sunchales con Colón de San Justo, Ben Hur de Rafaela con Aldao, Sarmiento de Maggiolo con Atlético San Jorge, Puerto San Martín con Racing de Teodelina, Sanjustino con Atlético Paraná, Atlético María Grande con Neuquén de Paraná, Juventud de Gualeguaychú con Lanús de Concepción del Uruguay, y Defensores de Pronunciamiento con Parque Sur de Concepción del Uruguay.