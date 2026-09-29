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La Roma no liberará a Molina y Dybala para la despedida de Messi con la Selección Argentina

El club italiano decidió priorizar sus próximos compromisos y no autorizó a los argentinos a viajar al homenaje que tendrá lugar en el Monumental.

Ovación

Por Ovación

29 de septiembre 2026 · 18:48hs
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La Roma no liberará a Molina y Dybala para la despedida de Messi con la Selección Argentina

La Roma decidió no autorizar los viajes de Nahuel Molina y Paulo Dybala para participar de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. El club italiano priorizó sus compromisos deportivos y cuestiones logísticas, pese a reconocer la importancia del homenaje al capitán argentino. Ambos futbolistas no habían sido convocados para la actual fecha FIFA por el seleccionado nacional.

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La Roma priorizó sus compromisos

La institución italiana comunicó su postura y explicó que la decisión está relacionada con el calendario que deberá afrontar el equipo después de la fecha FIFA. Según trascendió, el club considera que un viaje intercontinental representa una exigencia física importante para los jugadores.

La Roma también manifestó su respeto por Messi y destacó su trayectoria con la Selección Argentina, pero decidió mantener a Molina y Dybala en Italia para evitar que el desplazamiento afecte la preparación del plantel.

El encuentro que marcará la despedida de Messi será el martes 6 de octubre frente a Benín, en el estadio Monumental. El partido tendrá un significado especial para el capitán, que cerrará una etapa de 21 años representando al seleccionado argentino.

Un partido clave espera a la Roma

La decisión del conjunto italiano también está relacionada con la cercanía de su próximo compromiso. La Roma volverá a jugar apenas cinco días después del homenaje a Messi.

El domingo 11 de octubre, el equipo enfrentará a Como en un partido importante de la Serie A. El encuentro tendrá lugar en medio de la pelea por los primeros puestos del campeonato, por lo que el club busca contar con todo su plantel disponible.

De esta manera, Molina y Dybala no podrán acompañar a Messi en su último partido con la Selección Argentina. El homenaje en el Monumental contará con parte de los campeones del mundo, aunque la ausencia de ambos futbolistas será una de las bajas más significativas.

Roma Molina Dybala
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