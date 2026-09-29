Lamine Yamal brilló con dos goles y una asistencia en la goleada de España ante Croacia

La figura del Barcelona fue decisiva en el 4-1 de la Roja, que volvió a ganar tras superar a Inglaterra y celebró ante su público.

España volvió a celebrar ante su público con una contundente victoria frente a Croacia. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente se impuso 4-1 en Sevilla por la segunda fecha de la Liga de las Naciones, con una actuación sobresaliente de Lamine Yamal, autor de dos goles y una asistencia para el equipo campeón del mundo.

Yamal volvió a ser protagonista

El delantero del Barcelona fue nuevamente la gran figura de España. Después de haber marcado en el triunfo ante Inglaterra en Wembley, Yamal volvió a aparecer en un partido importante y tuvo una participación decisiva en la victoria frente a Croacia.

El futbolista convirtió dos de los cuatro goles de la Roja y también asistió a uno de sus compañeros. Su actuación permitió que España sacara adelante un encuentro que tuvo momentos de paridad y que terminó resolviendo con contundencia.

Marc Pubill y Nico Williams fueron los encargados de completar la goleada para el conjunto español, que volvió a mostrar su poderío ofensivo ante su público.

España sumó otra victoria en la Liga de las Naciones

El partido comenzó favorable para España, que logró ponerse rápidamente en ventaja. Sin embargo, Croacia reaccionó y consiguió igualar parcialmente el marcador a través de Dion Beljo.

La selección española no perdió el control del encuentro y volvió a ponerse arriba para luego ampliar la diferencia durante el complemento. Con el resultado definido, Croacia intentó reaccionar, aunque no logró modificar el desarrollo del partido.

A diez minutos del final ingresó Luka Modric, uno de los referentes históricos del seleccionado croata, pero su presencia no alcanzó para cambiar el rumbo del encuentro.

Con este triunfo, España volvió a demostrar su fortaleza y consiguió una nueva victoria después del 3-2 frente a Inglaterra en el estadio de Wembley. Yamal, una vez más, fue el gran protagonista de la jornada.