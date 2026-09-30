Colón y un problema que se prolonga: cuatro fechas sin repetir la formación titular por cambios obligados

Entre lesiones y suspensiones, Iván Delfino no logra repetir una formación desde la fecha 26 y busca estabilidad en el tramo final del torneo.

Desde la fecha 26, cuando Colón enfrentó a Racing de Córdoba, Iván Delfino no volvió a tener la posibilidad de repetir un mismo equipo titular. Aquella tarde, el Sabalero utilizó la misma formación que había vencido a San Miguel, aunque terminó perdiendo. Desde entonces, lesiones y suspensiones obligaron al entrenador a modificar piezas de manera constante.

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Lesiones y suspensiones que obligan a rearmar

La dificultad para sostener una formación se convirtió en uno de los principales condicionantes de Colón en esta etapa del campeonato. Después de aquel encuentro ante Racing de Córdoba, Delfino debió introducir modificaciones prácticamente de una fecha a otra debido a diferentes bajas.

Los suplentes que ingresaron en distintas oportunidades ya tuvieron minutos y conocen la estructura del equipo. Sin embargo, la continuidad de las modificaciones le impide al entrenador encontrar un funcionamiento estable y darle seguimiento a una misma idea de juego.

Las suspensiones también tuvieron un peso importante. En ese contexto, jugadores que venían siendo importantes debieron dejar su lugar y obligaron a buscar alternativas. El último ejemplo fue el encuentro ante All Boys, donde Ignacio Lago y Agustín Toledo, dos futbolistas con capacidad de desequilibrio, no pudieron estar.

El resultado fue un 0-0 en Floresta, en un partido donde Colón volvió a mostrar dificultades para encontrar regularidad en su funcionamiento.

El desafío de Delfino en la recta final

El entrenador deberá afrontar ahora el desafío de volver a armar un equipo que pueda sostenerse de un partido al otro. No se trata solamente de encontrar reemplazantes para los jugadores ausentes, sino también de conseguir que quienes ingresan puedan adaptarse rápidamente y mantener el funcionamiento colectivo.

En la recta final del torneo, la posibilidad de encontrar cierta estabilidad será importante para Colón. La sucesión de cambios genera que Delfino deba recurrir permanentemente a distintas opciones, mientras busca que el equipo no pierda su identidad cada vez que aparece una baja.

A su vez, darle continuidad a determinados futbolistas puede resultar clave para fortalecer la confianza individual. Con más minutos y una estructura más estable, los jugadores pueden asumir responsabilidades con mayor seguridad dentro del campo de juego.

Por eso, el objetivo de Delfino será seguir rearmando el equipo sin perder el rumbo y encontrar, en las fechas que quedan, una formación que pueda sostenerse, recuperar regularidad y llegar al tramo decisivo con mayor confianza.