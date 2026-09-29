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Paz y Soulé ganan terreno en un equipo argentino que tendrá novedades ante Bolivia

El entrenador probó variantes en la última práctica antes del amistoso en Córdoba. Lautaro y Julián irían juntos, mientras Paz y Soulé ganan terreno.

Ovación

Por Ovación

29 de septiembre 2026 · 19:30hs
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Paz y Soulé ganan terreno en un equipo argentino que tendrá novedades ante Bolivia

La Selección Argentina completó su última práctica antes de viajar a Córdoba para enfrentar a Bolivia. Lionel Scaloni probó un equipo con Lautaro Martínez y Julián Álvarez juntos en ataque, mientras Nicolás Paz y Matías Soulé aparecen como opciones para ocupar espacios creativos. El entrenador también mantendría a Mac Allister y Palacios en la mitad de la cancha, según las últimas pruebas.

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Lautaro y Julián, juntos en el ataque

Después de la conferencia de prensa, Scaloni llevó adelante el último entrenamiento en el predio de Ezeiza antes de emprender viaje hacia Córdoba. El técnico ya había adelantado que tenía prácticamente definido el equipo y durante la práctica terminó de probar algunas de las variantes que tenía en mente.

Una de las principales novedades estará en el ataque. Lautaro Martínez y Julián Álvarez compartirían la delantera frente a Bolivia, una alternativa que Scaloni decidió probar para evaluar cómo pueden complementarse dos de sus principales opciones ofensivas.

El entrenador había explicado que ambos tendrán la oportunidad de jugar juntos y que será una prueba pensando también en las posibilidades que pueda ofrecer esta fórmula en el futuro.

Paz y Soulé, las novedades en la mitad

Otro de los focos estuvo puesto en quién ocupará el lugar creativo que dejó vacante Lionel Messi. Nicolás Paz y Franco Mastantuono aparecen como las principales alternativas, aunque los primeros indicios favorecen al futbolista del Como.

Scaloni también probó a Matías Soulé junto a Paz, Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios. El jugador de la Roma sorprendió durante la práctica y podría tener su oportunidad desde el comienzo ante Bolivia.

Valentín Barco también aparece como una alternativa para el mediocampo, aunque Mac Allister y Palacios serían quienes ocuparían los lugares centrales.

De esta manera, el probable equipo argentino sería: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister; Matías Soulé y Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Luego del entrenamiento, el plantel emprendió viaje hacia Córdoba, donde quedará concentrado de cara al amistoso del miércoles frente a Bolivia. Será el primero de los tres compromisos que Argentina afrontará durante esta fecha FIFA.

Paz Soulé Argentino
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