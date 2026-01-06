Comenzó la cuenta regresiva para la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

La 48° edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda se concretará el domingo 1° de febrero de 2026, y celebrará el 65° aniversario de la primera competencia en 1961

Mayte Puca, una de las referentes de aguas abiertas que estará compitiendo el 1° de febrero en la Maratón Santa Fe-Coronda.

La Maratón de Aguas Abiertas Santa Fe-Coronda es una de las competencias más importantes y reconocidas en el ámbito de la natación en aguas abiertas, que se lleva a cabo en el río entre las ciudades de Santa Fe y Coronda. La prueba se desarrollará el próximo domingo 1° de febrero del corriente año, y comenzó la cuenta regresiva.

Esta prueba de larga distancia, que cubre un trayecto de 57 kilómetros, atrae a nadadores de todo el mundo y pone a prueba la resistencia, técnica y estrategia de los participantes. Además de ser un evento deportivo de alto nivel, la maratón tiene un fuerte componente cultural y turístico, ya que genera un gran interés en la región y contribuye a la promoción del turismo y la preservación del medio ambiente acuático.

Argentina vs. Italia: la gran batalla

El primer domingo de febrero, el río Coronda volverá a convertirse en escenario de una confrontación histórica. La Santa Fe–Coronda, en el marco de su 65° aniversario, se prepara para un duelo que trasciende fronteras: Argentina contra Italia, dos potencias de las aguas abiertas que medirán fuerzas en una edición que promete ser inolvidable.

Italia llega con sus mejores exponentes: tres hombres y una mujer. Entre ellos, Alessio Occhipinti, campeón de la última edición y reconocido como el mejor nadador del mundo en aguas cálidas, quien regresa al río con la ambición de defender su reinado y reafirmar la supremacía italiana en una de las pruebas más exigentes del planeta.

Argentina responde con orgullo y pasión. Liderados por Mayte Puca, la mejor nadadora de aguas abiertas del mundo en 2025 y última campeona femenina de la Santa Fe–Coronda, siete compatriotas se lanzarán al río con la misión de defender la localía y demostrar que el corazón argentino puede vencer a la élite mundial en su propio río.

Cada brazada será un choque de estilos, cada metro un pulso de resistencia. A lo largo de los 57 kilómetros que unen Santa Fe y Coronda, el río será testigo de una batalla que no es solo deportiva: es un enfrentamiento de culturas, de historias y de sueños.

La Santa Fe–Coronda 2026 promete ser mucho más que una competencia. Será la gran batalla del río, donde Argentina e Italia se enfrentarán en un duelo que quedará grabado en la memoria de los 65 años de gloria de esta competencia legendaria.