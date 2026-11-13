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Se confirmó que River enfrentará al Inter Miami de Messi en el Monumental

El encuentro entre River e Inter Miami, donde juega Lionel Messi, se desarrollará el 19 de enero en el estadio Monumental.

Ovación

Por Ovación

13 de noviembre 2026 · 11:56hs
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Se confirmó que River enfrentará al Inter Miami de Messi en el Monumental

River y el Inter Miami se enfrentarán en un partido amistoso el próximo 19 de enero, en lo que será el regreso de Lionel Messi al césped del Monumental.

El amistoso fue confirmado de manera conjunta por ambos clubes a través de un posteo en las redes sociales, donde se destaca que se viene "un encuentro monumental".

En la imagen que acompañó al posteo se destaca la presencia de Lionel Messi, además de Rodrigo de Paul, el uruguayo Luis Suárez y el brasilero Casemiro. Por el lado de River, dicen presente Gonzalo Montiel, Thiago Almada, Ángel Correa y Nicolás Otamendi, todos ellos campeones en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección argentina.

De esta manera, Messi volverá al Estadio Monumental, donde deleitó a los hinchas durante más de 20 años con la Selección. La última vez que la "Pulga" jugó en este estadio fue el pasado 6 de octubre, en la goleada 3-0 durante su despedida con la Argentina.

La quinta vez de Messi contra un equipo argentino

Este partido contra River representará el quinto enfrentamiento de Messi contra un equipo argentino. Los primeros tres fueron jugando para el Barcelona: 2-1 a Estudiantes y 3-0 a River en la final del Mundial de Clubes 2009 y 2015, respectivamente, y 3-0 a Boca en el Trofeo Joan Gamper. Finalmente, en 2024 enfrentó a Newell´s con el Inter Miami en un partido que terminó igualado sin goles.

Lionel Messi Inter Miami River
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