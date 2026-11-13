Los dos titulares que pierde Midland para el partido frente a Colón

El equipo que conduce Joaquín Iturrería no podrá contar con el lateral derecho, ni tampoco con uno de los dos delanteros que habitualmente es titular

Este viernes el plantel de Midland entrenó en horario matutino y posteriormente emprendió el viaje con destino a Santa Fe para jugar frente a Colón en el Brigadier López.

Y para dicho encuentro, el DT del Funebrero Joaquín Iturrería no podrá contar con dos titulares, que se lesionaron en el partido ante Atlanta y que no se recuperaron.

El primero de ellos es el lateral derecho Isaías Andrada, quien en el cotejo ante el Bohemio, fue reemplazado a los 19' de la segunda etapa y el que ingresó fue Lautaro Díaz Laharque, quien será titular ante Colón.

Por su parte, el otro futbolista que está descartado es el delantero Jeremías Perales, quien apenas jugó 30' ante Atlanta y salió lesionado. En su lugar ingresó Matías Flores, pero ante Colón su reemplazante sería el atacante Rodrigo Cao.

Así las cosas, la formación de Midland sería con: Mauro Leguiza; Lautaro Díaz Laharque, Genaro Cepeda, Luciano Recalde, Pablo Casarico; Ramiro Luna, Jesús Camaño, Nicolás Violini, Marcos Roseti; Rodrigo Cao y Ezequiel Bulacio.