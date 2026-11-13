Lucas Alario, el ex-Colón que se acostumbró a definir finales y ganar títulos

El santafesino marcó el gol decisivo ante Independiente Rivadavia y volvió a ser determinante en una definición. Ya había sido clave frente a Platense.

Lucas Alario volvió a demostrar que tiene un lugar reservado para las grandes citas. El delantero surgido futbolísticamente de Colón fue decisivo en la final de la Supercopa Argentina, al marcar el 3-2 de Estudiantes ante Independiente Rivadavia durante el alargue y asegurarle una nueva estrella al conjunto platense.

El atacante santafesino, que comenzó su recorrido profesional con la camiseta rojinegra, atraviesa un ciclo en el que sus goles adquieren un valor especial. Aunque apenas convirtió cinco tantos desde su llegada a Estudiantes, dos de ellos fueron determinantes para conquistar títulos y el último volvió a confirmar su capacidad para aparecer cuando más lo necesita el equipo.

El testimonio de Lucas Alario

"Por suerte sirven para ganar títulos", reconoció Alario después de la victoria ante Independiente Rivadavia, en declaraciones a ESPN. Una frase que resume el impacto de sus conquistas, más allá de una estadística que podría parecer modesta si no se contempla el contexto en el que llegaron.

No es la primera vez que el exColón resulta decisivo en una definición. En el Trofeo de Campeones 2025, frente a Platense, marcó los dos goles que le permitieron al Pincha quedarse con el título. Ahora, ante Independiente Rivadavia, volvió a aparecer para evitar la definición por penales y darle otra alegría al público albirrojo.

"Sirven para ayudar al equipo, para pelear cosas", agregó el delantero, al explicar la importancia que tienen sus conquistas dentro de un plantel que se acostumbró a competir por objetivos importantes.

Además, Alario expresó su agradecimiento por el acompañamiento que recibe en esta etapa de su carrera. "Quiero agradecerles a mis compañeros, a toda la gente que está alrededor y a Dios por la posibilidad que me da día a día. Estoy muy contento", manifestó.

Los cinco goles del exjugador de Colón Alario en Estudiantes

La producción goleadora del delantero se reparte en tres competencias. Dos tantos llegaron en el Trofeo de Campeones 2025, ambos frente a Platense, mientras que otros dos fueron durante el Torneo Apertura, uno ante el Calamar y otro frente a Banfield.

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El quinto fue el más reciente, en la final de la Supercopa Argentina contra Independiente Rivadavia, con el que volvió a inclinar una definición a favor de Estudiantes.

Así, el futbolista que dio sus primeros pasos en Colón continúa construyendo una historia de protagonismo en el fútbol argentino. Con goles que valen títulos, Alario ratifica que su influencia no siempre se mide por la cantidad, sino por el momento y la importancia de cada conquista.