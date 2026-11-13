Confirmado: Mauricio Pochettino es el nuevo entrenador del Manchester United

El DT santafesino Mauricio Pochettino le puso fin a un paso por la Selección de Estados Unidos y será el nuevo conductor de Manchester United.

El entrenador Mauricio Pochettino volverá al fútbol inglés al cerrar su incorporación al Manchester United, luego de un paso de dos años por la Selección de Estados Unidos.

Su llegada a los "Red Devils" quedó confirmada luego del desembolso de una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares , que permitió romper el vínculo que ligaba al argentino al banco de suplentes estadounidense hasta el próximo Mundial.

En el cierre de su primer ciclo en el fútbol de selecciones, Pochettino alcanzó a dirigir al elenco norteamericano en 35 oportunidades, con 21 triunfos, dos empates y 12 derrotas, y alcanzando los octavos de final en la Copa del Mundo de este año.

Mauricio Pochettino cerró su regreso al deporte inglés luego de pasar dos años en Estados Unidos, al haber sido el máximo candidato de la dirigencia del Manchester United y cerrar el acuerdo durante el pasado miércoles 11 de noviembre.

Su llegada a los “Red Devils” se da en reemplazo de Michael Carrick, emblema del club como futbolista y con una gran primera temporada, en la que cerró la Premier League en el tercer puesto, aunque no arrancó bien la campaña actual: solo ganó un partido de 10 en la liga local, con un United que se encuentra en zona de descenso.

Con un plantel que no recibió una gran cantidad de incorporaciones en el último mercado de pases, lo que generó el reclamo del defensor Lisandro Martínez hacia la directiva, Pochettino tendrá que amoldarse a una situación compleja para sacar al club adelante y sostener lo hecho por Carrick en la UEFA Champions League, con dos triunfos en cuatro fechas.

El recorrido de Mauricio Pochettino en Inglaterra

Esta será la décima temporada de “Poch” en la máxima categoría del fútbol inglés, al disputar dos campañas con el Southampton, seis con el Tottenham, con el que llegó a ser subcampeón, y una al mando del Chelsea, la previa a su paso por Estados Unidos.

En el resto de su carrera como DT, el argentino de 54 años se desempeñó en el Espanyol entre 2008 y 2012, además de pasar dos temporadas al frente del Paris Saint-Germain, en el que se dio el lujo de dirigir al astro Lionel Messi y ganó los tres únicos títulos de su trayectoria: la Supercopa francesa de 2020, la Copa francesa de 2020/2021 y la Ligue 1, en la temporada 2021/22.