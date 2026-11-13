Universitario buscará hacer historia en el Hipódromo de Rosario

"Este presente logró soplar esa brasa que estaba un poco apagada" sostuvo Mauro Aranda, head coach del plantel de Universitario que jugará la final de la Segunda División del Regional.

Este sábado 14 de noviembre a las 18.45, en el Hipódromo Independencia de Rosario, se disputará la gran final por el ascenso en el Torneo Regional del Litoral. Será por un boleto en el círculo mayor del interuniones litoraleño para la temporada 2027. El cruce será entre Universitario de Santa Fe y Alma Juniors de Esperanza, ambos representantes de la Unión Santafesina de Rugby.

La entidad de barrio Las Delicias acaba de cumplir 85 años de vida, y no es poca cosa. Tras haber tenido algunos años de irregularidad deportiva, llegó el momento de volver a adquirir protagonismo. Con un cuerpo técnico encabezado por Mauro Aranda y Matías Fernández, sumado a la conducción de Francisco Milo, las nuevas generaciones en la dirección deportiva están dando sus frutos.

Mauro Aranda es el head coach del plantel superior de Universitario de Santa Fe.

Más allá de si Uni logra o no ascender, el presente no deja de ser positivo, porque se logró que mucha gente vuelva al club. Gente muy valiosa, que ha significado y ha hecho mucho por la entidad de la Granja la Esmeralda. "Es un momento muy especial por lo que está viviendo el club, hace mucho tiempo que no se lo veía a todos tan unidos con una misión, con un objetivo, de estar todos tirando para el mismo lado. Con lo cual estamos muy contentos, y con muchas expectativas para el partido del sábado en Rosario" comenzó señalando Mauro Aranda.

El head coach del plantel de Universitario manifestó que "este es un plantel muy jóven, con algunos experimentados que han transitado varias etapas del club, desde los mejores hasta llegar al tercer nivel, y poder volver a levantarse. Entonces a los jugadores les dijimos a principios de año que nuestra idea es que ellos puedan volver a divertirse dentro del campo de juego".

El entrenador de los Cuervos sostuvo que este presente es muy importante para el club.

En ese sentido agregó que "creo que hoy después de casi 10 meses de estar juntos, de mucho laburo, desde enero y febrero, hasta la actualidad, el mensaje que les bajamos es exactamente el mismo. Donde deben aprovechar y disfrutar este momento, y plasmar en la cancha todo lo que venimos trabajando con ellos".

El ex back de Uni fue claro al considerar que "apuntamos a bajar la ansiedad, pero este presente hay que verlo como parte del proceso que les toca como jugadores. Creo que este es un plantel muy joven, pero que tiene muchisimo por dar en los años venideros. Así que la verdad es que ojalá que sea una de muchas. Este momento los jugadores tienen que disfrutarlo".

Históricamente Universitario hizo de su juego con los fowards un poco su columna vertebral, pero eso con el tiempo ha cambiado, y se ha tratado de plasmar un rugby más dinámico, sin perder la esencia de lo que siempre ha sido. Sobre esto, el entrenador destacó que "en lo estrictamente deportivo, nosotros este año, que forma parte del proceso que venía de dos anteriores, con el grupo que encabezaba Federico Schmidt, le queríamos dar un poco más de integralidad al juego".

Explicó que "apuntamos a que el juego no se identifique solamente con lo que son los fowards o los tres cuartos, sino que lo hacemos desde una integralidad. Eso por suerte lo pudimos ir plasmando a lo largo de la temporada. Los chicos se empezaron a divertir más, tuvieron más contacto con la pelota, comenzamos a tener un juego más peligroso, y nosotros, los entrenadores, no teníamos dudas pero había que convencerlos a los chicos y por suerte se dio".

El coach de Uni destacó que jugar en el sintético será todo un desafío.

"Creo que todo ese planteo de juego que hemos buscado en la actual temporada nos trajo hasta acá, así que estamos muy contentos por eso. La idea es ir a copar Rosario. Les dije a los chicos que más allá del resultado del sábado, se logró volver a soplar esa brasa que el club tenía un poco apagada. Y el plantel superior con su juego, no solamente la primera, sino también la reserva y el tercer equipo, lograron darle identidad de nuevo a la historia de este club, que son 85 años, así que la verdad estamos muy felices y con muchas expectativas" manifestó el responsable técnico de los Cuervos.

El plantel que jugará la final del ascenso

El plantel de Universitario que viajará este viernes rumbo a la ciudad de Rosario está integrado por los siguientes jugadores: Jorge Onorato, Gonzalo Meza, Matías González, Tomás Galeano, Mateo Schmidt, Tobías Pantaleone, Víctor Redondo (c), Laureano Olmos, Mateo Carughi, Mateo Bianchi, Ian Dallaverde, Gustavo Benítez, Diego Durán, Ignacio Haas, Renzo Carrara, Juan Manuel Royo, Antonio Benítez, Gabriel Sala, Matías Arangio, Facundo Kieffer, Federico Bruzzone, Gerónimo Fernández y Tomás Núñez.

*Torneo Regional del Litoral 2026:

*Final Ascenso

Alma Juniors vs. Universitario (SF)

18:45 horas

Árbitro: Facundo Gorla

Cancha: Hipódromo de Rosario.