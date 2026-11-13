El Niño: Santa Fe lanzó un sitio web oficial para consultar alertas, el estado de los ríos y recomendaciones

El Gobierno provincial presentó una plataforma que reúne información actualizada sobre el fenómeno climático. A través de la georreferenciación, los usuarios pueden conocer la situación de la zona donde se encuentran, consultar alertas meteorológicas, cortes de tránsito, teléfonos de emergencia y medidas de prevención.

Gobierno de Santa Fe lanzó un sitio web oficial para consultar información sobre el fenómeno El Niño.

Ante el escenario climático asociado al fenómeno de El Niño , el Gobierno de Santa Fe presentó un nuevo sitio web oficial que centraliza información sobre alertas meteorológicas, el estado de los ríos y arroyos, recomendaciones preventivas y teléfonos de emergencia. La herramienta está disponible para toda la población en www.santafe.gob.ar/ms/elnino .

La plataforma busca ofrecer información oficial, actualizada y de acceso rápido para que los santafesinos puedan conocer la situación de cada localidad y tomar las precauciones necesarias frente a posibles lluvias intensas, tormentas, crecidas e inundaciones.

Una de las principales funcionalidades del sitio es la georreferenciación automática, que permite identificar el lugar desde donde ingresa cada usuario y mostrar información correspondiente a esa zona. Además, se puede consultar la situación de cualquier otro punto del territorio provincial.

La presentación estuvo a cargo de la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, quien explicó que la iniciativa se puso en marcha por indicación del gobernador Maximiliano Pullaro.

“Centraliza y condensa toda la información que ya veníamos trabajando en términos de alertas de lluvia, la situación de los ríos, diferentes recomendaciones para los santafesinos que requieran información al instante, rápida, actualizada, pero sobre todo oficial”, señaló.

Qué información se puede consultar en el sitio sobre El Niño

La nueva herramienta reúne diferentes contenidos vinculados con la prevención y la respuesta ante contingencias climáticas. Entre ellos, se encuentran las alertas por lluvias y tormentas, los niveles y la situación de los ríos y arroyos de Santa Fe, además de información sobre efectores de salud, vacunación y enfermedades.

También incorpora teléfonos útiles y de emergencia, como el 911, el 107 y el 100, para facilitar el acceso a los servicios de asistencia ante situaciones de riesgo.

Otro de los apartados está dedicado a las recomendaciones para actuar frente a lluvias intensas, tormentas e inundaciones. Allí se incluyen pautas sobre el manejo de residuos, el uso responsable del agua, la manipulación de alimentos y la higiene de los hogares.

En materia de seguridad vial, la plataforma ofrece un mapa georreferenciado con información sobre cortes de calles y rutas, obras y desvíos de tránsito vigentes o previstos.

Información para municipios y productores agropecuarios

El sitio también contempla información sobre las juntas locales de Protección Civil y los planes de contingencia de cada localidad. Según explicó Coudannes, la plataforma se alimenta del trabajo articulado con los municipios y comunas de toda la provincia, lo que permitirá publicar comunicados oficiales y actualizaciones sobre cada situación.

A su vez, incorpora un apartado destinado a los productores agropecuarios, con información sobre el Ropeca (Registro de Oferentes de Campos, Alimentos y Transporte para la Emergencia Agropecuaria).

Se trata de una plataforma digital pública y gratuita impulsada por el Gobierno provincial para coordinar la asistencia ante inundaciones, sequías, incendios y otras contingencias climáticas.

Finalmente, la vocera provincial destacó que el objetivo es que la información esté al alcance de todos los ciudadanos y pueda ser compartida también por los medios de comunicación.

De esta manera, Santa Fe suma una nueva herramienta digital para centralizar datos oficiales y facilitar el acceso a información preventiva ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño.