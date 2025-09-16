Uno Santa Fe | Ovación | Alejo Véliz

Se conoció el parte médico oficial de Alejo Véliz

El delantero de Rosario Central se había retirado del encuentro ante Boca entre lágrimas.

Ovación

Por Ovación

16 de septiembre 2025 · 06:52hs
Alejo Veliz vuelve al fútbol argentino para ser compañero de Di María en Rosario Central.

Alejo Veliz vuelve al fútbol argentino para ser compañero de Di María en Rosario Central.

Se confirmó la lesión del delantero de Rosario Central Alejo Véliz, quien sufrió una lesión acromioclavicular en el hombro derecho, de grado dos.

El atacante de 21 años, que regresó al club que lo formó como jugador en mediados de este año, sufrió la dolencia luego de un forcejeo con el defensor de Boca Ayrton Costa.

Así, se espera que pase entre dos y seis semanas recuperándose hasta poder volver a vestir la camiseta del “Canalla”, mientras la institución define la clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura 2025 y el ingreso a las copas del año próximo.

Luego de las imágenes que habían generado mucha preocupación en la hinchada del elenco auriazul de Rosario, con Véliz retirándose del campo del juego entre lágrimas, la confirmación del parte médico generó algo de alivio entre los simpatizantes.

Cuándo se dio la lesión de Alejo Véliz en Rosario Central

La lesión se dio en el primer minuto de partido, en el que Rosario Central recibió a Boca por la octava fecha del Torneo Clausura. El atacante, cuyo pase pertenece al Tottenham inglés, recibió un pase largo e intentó girar sobre la marca del central Ayrton Costa.

Al no poder desprenderse del forcejeo de su marcador, terminó cayendo al suelo con su brazo derecho, con un impacto que le generó la lesión. A pesar de que intentó mantenerse en el campo de juego, el dolor impidió que continue jugando con normalidad y fue reemplazado a los 42 minutos de la primera parte, dándole lugar al ingreso del delantero Enzo Copetti.

Confirmada la lesión, de mucha menor gravedad de lo que se sospechaba, Véliz se perderá, como mínimo, los próximos dos compromisos del equipo dirigido por Ariel Holan: ante Talleres, como local, y contra Gimnasia, en condición de visitante. En el peor de los casos esperados, si la lesión se prolonga por seis semanas, el delantero con pasado en el Espanyol de Barcelona se perdería los próximos cinco partidos, pero podría volver para disputar los últimos tres partidos del Clausura.

Habiendo hecho su debut en Rosario Central en 2021, Véliz tuvo un gran rendimiento inmediato, que lo hizo llegar al fútbol europeo solo dos años después de haber debutado en Primera, con el Tottenham comprando su ficha por 17 millones de dólares, la venta más cara de la historia del club.

Aun así, solo disputó ocho partidos en el conjunto inglés, marcando un gol, y resultando en tres préstamos en los últimos dos años: al Sevilla y Espanyol de España y, por último, su vuelta al “Canalla”, en la que ya disputó siete encuentros y marcó un tanto, ante Deportivo Riestra.

Alejo Véliz Rosario Central Boca
Noticias relacionadas
el inter miami de leo messi pretende enderazar su camino ante seattle sounders

El Inter Miami de Leo Messi pretende enderazar su camino ante Seattle Sounders

mastantuono debutara con el real madrid ante olympique marsella en champions league

Mastantuono debutará con el Real Madrid ante Olympique Marsella en Champions League

lanus quiere la primera ventaja ante fluminense en la fortaleza

Lanús quiere la primera ventaja ante Fluminense en la Fortaleza

velez y racing abren su serie de cuartos de final de la libertadores en liniers

Vélez y Racing abren su serie de cuartos de final de la Libertadores en Liniers

Lo último

La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar

La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar

Continúa el taller de apoyo escolar en las Bibliotecas Municipales de Santo Tomé

Continúa el taller de apoyo escolar en las Bibliotecas Municipales de Santo Tomé

Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en Callejón El Sable y Urquiza

Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en Callejón El Sable y Urquiza

Último Momento
La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar

La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar

Continúa el taller de apoyo escolar en las Bibliotecas Municipales de Santo Tomé

Continúa el taller de apoyo escolar en las Bibliotecas Municipales de Santo Tomé

Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en Callejón El Sable y Urquiza

Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en Callejón El Sable y Urquiza

Estados Unidos atacó una segunda embarcación narco de Venezuela

Estados Unidos atacó una segunda embarcación narco de Venezuela

Falleció el legendario actor Robert Redford a los 89 años

Falleció el legendario actor Robert Redford a los 89 años

Ovación
Mundial de vóley: Argentina ganó y tiene un pie en segunda ronda

Mundial de vóley: Argentina ganó y tiene un pie en segunda ronda

Scaloni no descartó otro partido de Messi en Buenos Aires: Seguramente no sea el último

Scaloni no descartó otro partido de Messi en Buenos Aires: "Seguramente no sea el último"

Se pone en marcha la tercera fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se pone en marcha la tercera fecha del Clausura Norberto Serenotti

Vélez y Racing abren su serie de cuartos de final de la Libertadores en Liniers

Vélez y Racing abren su serie de cuartos de final de la Libertadores en Liniers

El Inter Miami de Leo Messi pretende enderazar su camino ante Seattle Sounders

El Inter Miami de Leo Messi pretende enderazar su camino ante Seattle Sounders

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit