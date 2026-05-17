Se extiende la convocatoria para el Festival "La Diseña" 2026-2027

La convocatoria a diseñadores y emprendedores de la ciudad y la región, extiende la inscripción para participar del Festival Diseña Santa Fe hasta el 22 de mayo

La Municipalidad de Santa Fe extiende la convocatoria para el Festival Diseña Santa Fe 2026-2027 . La inscripción a la iniciativa, que busca fortalecer el ecosistema emprendedor, la creatividad y la innovación productiva, estará disponible hasta el 22 de mayo inclusive.

Los interesados pueden acceder al formulario de inscripción y consultar las bases completas en https://santafeciudad.gov.ar/secretaria-de-cultura/convocatorias-vigentes/ . Las consultas pueden realizarse en [email protected] .

La Diseña Santa Fe Estación Belgrano marcas navideña

Proceso de selección y formación

Para formar parte del festival, los postulantes deberán atravesar cuatro etapas obligatorias, que incluyen la inscripción (completar el registro online y adjuntar la carpeta digital con fotografías y descripción del proceso de producción); la participación en las clínicas de formación (encuentros obligatorios de consultoría que se dictarán entre junio y septiembre); evaluación (el orden de mérito establecido por los jurados y basado en calidad, innovación y sustentabilidad de los proyectos) y la confirmación (el anuncio de los seleccionados la primera quincena de octubre y el abono del canon de participación).

El proceso de evaluación

El jurado asignará un puntaje de 1 a 100 basado en cuatro pilares, incluyendo la carpeta de presentación digital; el desempeño y las observaciones del mentor durante las clínicas; el análisis de la red social principal del emprendimiento (calidad fotográfica, estrategia de comunicación y constancia) y la evaluación física de al menos un producto, incluyendo su packaging y piezas gráficas impresas.

Sectores creativos

El festival abarca una amplia variedad de sectores creativos, incluyendo Accesorios y complementos (joyería, calzado y marroquinería), indumentaria y textil (confección y tejido para personas y mascotas), objetos y mobiliario (iluminación, equipamiento lúdico y decoración), comunicación multisoporte (diseño gráfico, videojuegos e impresión 3D) y productos naturales (cuidado corporal, cosmética y alimentos gourmet envasados).

Espacios y proyecciones

El evento principal se desarrollará en la Estación Belgrano, previendo ferias entre diciembre de 2026 y noviembre de 2027. El objetivo es seleccionar hasta 240 proyectos titulares, asegurando que 80% de los cupos sean para emprendimientos de Santa Fe y su zona metropolitana.