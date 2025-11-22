Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

Se conoció la sanción para Alpine y Franco Colapinto en Las Vegas

La FIA determinó que Alpine incumplió la norma de devolución electrónica de neumáticos. El equipo fue multado con 5.000 euros; Colapinto conserva el P15.

22 de noviembre 2025 · 16:44hs
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) fue confirmado en su puesto de largada para el Gran Premio de Las Vegas, luego de que los comisarios deportivos de la FIA resolvieran la investigación por la presunta infracción en la gestión de neumáticos. La sanción recayó únicamente sobre el equipo, descartando una penalización deportiva para el piloto.

La FIA emitió el Documento 36 a las 03:45 de la madrugada (hora argentina), confirmando que el equipo Alpine fue multado con €5.000 (cinco mil euros) por la falta.

La infracción se debió al incumplimiento del Artículo 30.5 g) del reglamento, que exige a los equipos notificar electrónicamente a la FIA sobre la devolución de un juego de neumáticos intermedios tras la práctica libre en mojado. El informe de los comisarios aclaró que, si bien los neumáticos fueron devueltos físicamente, la responsabilidad de registrar el retorno electrónicamente fue incumplida por el equipo.

De esta forma, Franco Colapinto mantiene su 15ª posición de largada para la carrera de este domingo, cerrando el interrogante que se había abierto tras la jornada de clasificación.

El documento de la FIA sobre Franco Colapinto

image
Franco Colapinto Las Vegas Alpine
