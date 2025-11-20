Uno Santa Fe | Ovación | Claudio Tapia

Tapia quiere a Scaloni hasta 2030: continuidad para enfrentar la transición pos-Messi

El presidente de la AFA expresó su deseo de que Scaloni siga al frente de la Selección hasta 2030, cubriendo los Mundiales 2026 y 2030.

20 de noviembre 2025 · 09:41hs
Lionel Scaloni y Claudio Tapia

Tapia confirmó públicamente su intención de que Lionel Scaloni continúe como director técnico de la Selección Argentina hasta 2030, lo que abarcaría tanto el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, como la histórica edición 2030, programada para desarrollarse en tres continentes y seis países: España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Un proyecto deportivo por encima de los resultados

Claudio Tapia expresó su postura durante una exposición frente a dirigentes, periodistas y especialistas del fútbol argentino. Allí sostuvo: “Pensamos en los proyectos deportivos: yo quiero que Scaloni se quede hasta el 2030 con todo su cuerpo técnico. Si yo pensara en los resultados, no lo hubiera contratado. Me enfoqué en un proyecto de selecciones que no teníamos”.

El enfoque apunta a fortalecer una estructura institucional y deportiva a largo plazo, potenciando la continuidad del proceso que llevó a Argentina a consagrarse campeona del mundo en Qatar 2022.

Dos mundiales y una apuesta estratégica

La continuidad de Scaloni hasta 2030 representaría un proceso de 12 años ininterrumpidos, algo inusual en el fútbol mundial. Tapia entiende que mantener la conducción técnica permitiría consolidar un proyecto competitivo de cara a dos desafíos históricos: buscar el bicampeonato en 2026 y afrontar la edición más ambiciosa de la historia en 2030.

La Selección Argentina tiene la oportunidad de sostener un ciclo exitoso y prepararse para una era sin precedentes. Tapia ya tomó posición: Scaloni es el elegido para liderarla.

