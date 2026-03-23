La provincia de San Juan fue protagonista de la 3° fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas. El certamen se desarrolló en el Dique Punta Negra. Este evento fue organizado por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos en conjunto con el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia de San Juan, quienes tuvieron a su cargo la coordinación general del campeonato, consolidando a la provincia como sede de competencias de primer nivel.
Se disputó la anteúltima etapa del Campeonato Argentino de aguas abiertas
En el Dique Punta Negra de San Juan se desarrolló la 3° fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas con triunfo de Candela Giordanino
Vale destacar que la competencia contó con el respaldo y el aporte en materia organizativa de la Federación Santafesina de Natación. Contó con la presencia de 100 de los mejores nadadores federados del país. Las pruebas fueron divididas en las siguientes categorías: infantiles (1,25 km), menores (2,5 km), cadetes (5 km), juveniles (7,5 km), juniors (10 km) y mayores (10 km), en una jornada que promete un alto nivel competitivo. El gran cierre del Argentino de aguas abiertas será en abril en Santa Fe, y allí se cerrarán las posiciones del ranking, con la clasificación a los Juegos Suramericanos incluída.
Destacada actuación de nadadora de Unión en San Juan
Con una buena performance de los nadadores de Unión de Santa Fe, entrenados por el profesor Adrián Tur y Diego Garbarino, entre los que vale destacar a Candela Giordanino y a la paranaense Sofía Garcés, quien ahora partirá rumbo a Egipto para participar de la primera etapa de la Copa del Mundo de aguas abiertas, el cual se realizará el próximo viernes 27 en la prueba de 10 kilómetros. También sobresalieron Tomás Jouglard y Camila Rucci.
En mayores, 8 vueltas al circuito de 10km, se impuso la representante de Unión de Santa Fe, Candela Giordanino, con un tiempo de 1 hora 59 minutos 12 segundos 34/100, seguida por Romina Imwinkelried de Libertad de San Jerónimo Norte con un registro de 1 hora 59 minutos 12 segundos 94/100, y por Martina Contreras Giorgio de Mendoza de Regatas con 1 hora 59 minutos 43 segundos. La cuarta ubicación quedó para Mariel Loyato de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires con 2 horas 7 minutos 26 segundos.
En categoría junior, 2007 y 2008, quienes hicieron 8 vueltas al circuito de 10km, la paranaense Sofía Garcés de Unión Santa Fe fue la ganadora con un tiempo de 1 horas 59 minutos 32 segundos. En la segunda ubicación quedó Virginia París del Centro deportivo Nado de Río Cuarto de Córdoba (2hs9´40") y en la tercera posición quedó la oriunda de San Jerónimo Norte, Anabella Primón, de Unión de Santa Fe (2h16´4"). En varones, el triunfador resultó Tomás Jouglard de Unión de Santa Fe con una marca de 1 hora 56 minutos 5 segundos, seguido por Fabricio Stip Masin del Club Atlético Firmat (2h8´10") y por Thiago Crichigno del Club Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario (2h9´13").
En menores, chicos 2013 y 2014, que dieron dos vueltas al circuito, en la rama femenina, Charlotte Eugenia Koch de Unión de Santa Fe fue la triunfadora con 38 minutos 7 segundos, seguida por Anna Milagros Zeballos de Unión con 38 minutos 9 segundos y por Emilia Baer de Red Star Lawn Tennis Club con 39 minutos 32 segundos. En la cuarta posición quedó Bianca Juárez de Ceci de Gálvez con 43 minutos 7 segundos.En varones, Bautista Lima de Ausonia de San Juan fue el ganador con 36´ 32", y Benito Gregoret del Reconquista Tenis Club con 36´ 34".
En categoría juveniles, 2009 y 2010, seis vueltas al circuito con el que totalizaron 7.5km, en mujeres se impuso Victoria Nestares de San Fernando con 1 hora 31 minutos 39 segundos, seguida por Lucila Bambozzi de Regatas de Rosario (1h37´52"), y por Emma Hanlon del Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario (1h39´48"). En la rama masculina, prevaleció Lucas Martino de Echesortu de Rosario con 1 hora 31 minutos 33 segundos, escoltado por Lorenzo Rizzi Breuer de Estudiantes de Paraná y por Guillermo Rodríguez de Bucor de Córdoba.
En cuanto a la categoría cadetes, 2011 y 2012, quienes hicieron una distancia de 5km, es decir cuatro vueltas al circuito, en federados, Sofía Ovalles de Ausonia de San Juan fue la vencedora con 1 hora 1 minuto 13 segundos, seguida por Ana Gerbaudo de Río Cuarto y por Martina Delpodio de Mendoza de Regatas. En la cuarta posición quedó Camila Rucci de Unión, y en la decimoquinta lo hizo Felicitas Jacquier de Libertad de San Jerónimo Norte.
En varones, se destacaron Valentino Cheruse de Mendoza de Regatas con un tiempo de 59 minutos 21 segundos, seguido por Lautaro Milton de Río Cuarto y por Ian Furlan de Unión de Santa Fe. Otro representante tatengue, Alan Venencia quedó cuarto, y Sabino Ohannesian de Ausonia de San Juan, en la quinta ubicación.