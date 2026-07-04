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UNL y Semillero aprovecharon y son los nuevos líderes en el futsal de Liga

Se completó la 11ª fecha del futsal de la Liga Santafesina y hubo cambios en la parte alta de la tabla. Ganaron UNL y Semillero

Ovación

Por Ovación

4 de julio 2026 · 13:28hs
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UNL y Semillero aprovecharon y son los nuevos líderes en el futsal de Liga

La undécima fecha del Torneo Apertura 2026 de futsal de la Liga Santafesina llegó a su fin este jueves con resultados que modificaron la pelea por los primeros puestos del campeonato.

Pasó la fecha 11 de futsal

La gran novedad de la jornada fue la derrota de Colón de San Justo, que no pudo sostener el liderazgo al caer en condición de visitante frente a Belgrano de Crespo.

El traspié del conjunto sanjustino fue aprovechado por Universidad y Semillero, que sumaron de a tres en sus respectivos compromisos y escalaron a lo más alto de la tabla de posiciones, desplazando a Colón del primer lugar.

De esta manera, el certamen vuelve a mostrar una lucha muy pareja en la zona alta, con varios equipos separados por escasa diferencia y un campeonato que promete mantener la incertidumbre hasta las últimas fechas del Apertura.

Con 11 jornadas disputadas, la competencia sigue entregando cambios de liderazgo y ratifica la paridad que caracteriza al futsal de la Liga Santafesina en esta temporada 2026.

Futsal Liga Santafesina Apertura
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