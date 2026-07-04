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Se completó la fecha 16 del Apertura José Luis Burtovoy

Los triunfos de Sanjustino sobre Ciclón Norte, Sportivo Guadalupe sobre Gimnasia y La Salle ante El Quillá sobresalieron en la fecha 16 del Apertura de Liga

Ovación

Por Ovación

4 de julio 2026 · 21:31hs
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Se completó la fecha 16 del Apertura José Luis Burtovoy

Gentileza Agustín Maradona AM LIGA

Tal como estaba previsto se terminó la decimosexta fecha del Torneo Apertura de Primera A Polaca Burtovoy que organiza la Liga Santafesina: La fecha había registrado adelantos con triunfos de los de arriba, Colón de San Justo el miércoles y La Perla el jueves, en tanto que en la fría jornada de sábado se jugaron el resto de los encuentros.

Con respecto a los que vienen un poco más atrás en las primeras posiciones, Sanjustino y Guadalupe lograron vencer, ambos en condición de local. En Cabaña Leiva, La Salle Jobson derrotó a Náutico El Quillá, mientras que Las Flores doblegó por la mínima diferencia al Sabalero.

Se completó la fecha 16 del Apertura Polaca Burtovoy de Liga Santafesina

El Matador suma y suma, sabe de estos tramos decisivos de Liga Santafesina. Para Sanjustino, la tarde arrancó complicada, pero con un verdadero golazo (estilo Cabo Verde), Ever Correa de media distancia sacudió la fría tarde, pero a la jugada siguiente Nehemías González tras un tiro de esquina empató el juego. Culminaba la primera parte, y el pase largo y preciso de Lorenzo González, encontró a Maximiliano Truchet, que con un remate de aire dió vuelta el marcador.

En el inicio del complemento, Matías Ayala Vera asistió a Lorenzo González que tradujo en gol soberbio pase. El que cerró la tarde goles fue Alejo Macellari que tradujo en gol un soberbio pase. El que cerró la tarde goles fue Alejo Macellari tras una asistencia del capitán. Sanjustino suma, espera e intentará seguir con chances hasta el capítulo 20 de este apertura cuando reciba a La Perla. El próximo partido será ante Ateneo como visitante.

En un intenso encuentro disputado en el estadio Eladio Romeo Rosso, con gol de Jonatan Blanco, Sportivo Guadalupe superó a Gimnasia y Esgrima de Ciudadela por 1 a 0, mientras que en Cabaña Leiva, La Salle Jobson, con tantos de Benjamín Maciel y Tomás Capitani, superó a El Quillá por 2 a 1, descontando para el Tiburón, Joaquín Felizia. En el Alberto Garau, Las Flores II, con un tanto de Jeremías Audez, venció a Colón por 1 a 0, y en el Rodolfo Candioti, Juventud Unida de Candioti derrotó a Universidad por 3 a 2. Para los anfitriones marcaron Eros Méndez, Tomás Dándolo y Santiago Sánchez. En el predio Nery Pumpido, con gol de Agustín Menna, Cosmos se impuso por la mínima diferencia a Ateneo Inmaculada.

-Resultados fecha 16 Primera A:

Unión 1 (Nicolás Puebla) – Academia AC 1 (Tomás García)

Cosmos 1 (Agustín Menna) – Ateneo Inmaculada 0

Sanjustino 4 (Alejo Macellari, Nehemías González, Lorenzo González y Maximiliano Truchet) – Ciclón Norte 1 (Ever Correa)

Juventud Unida 3 (Eros Méndez, Tomás Dándolo y Santiago Sánchez) – Universidad 2 (Brian Tarragona x2)

La Salle Jobson 2 (Benjamín Maciel y Tomás Capitani) – Náutico El Quillá 1 (Joaquín Felizia)

Nacional 2 (Tomás Fernández y Gabriel Gómez) – Newell’s Old Boys 2 (Nahuel Ávila y Santiago Enriquez)

Sportivo Guadalupe 1 (Jonatan Blanco) – Gimnasia y Esgrima 0

Las Flores II 1 (Jeremías Audez) – Colón 0

Colón de San Justo 5 (Maximiliano Melgratti, Matías Fantín, Maximiliano Osurak y Osvaldo Arroyo x2) – Ciclón Racing 0

Independiente 6 (Federico Montoro, Marcelo Rolón, Bruno Carabajal, Nicolás Albornoz y Rodrigo Rolón x2) – Deportivo Nobleza 2 (Matías Mena y Cristian Ortíz)

Deportivo Santa Rosa 1 (Germán Ponce) – La Perla del Oeste 4 (Julio Ocampo, Fernando Márquez, Agustín Vega y Abraham Reartes)

-Posiciones: La Perla del Oeste 42, Colón de San Justo 39, Sanjustino 37, Sportivo Guadalupe 33, La Salle Jobson 28, Colón y Juventud Unida 24, Náutico El Quillá 23, Cosmos 21, Ateneo Inmaculada y Ciclón Racing 20, Independiente 19, Unión y Nacional 18, Las Flores 17, Academia Cabrera y Ciclón Norte 16, Universidad y Nobleza 15, Newell´s 14, Gimnasia y Esgrima 13, Deportivo Santa Rosa 5.

-Próxima fecha: Ateneo con Sanjustino, Ciclón Norte con Náutico El Quillá, La Perla con La Salle, Ciclón Racing con Unión, Gimnasia y Esgrima con Nacional, Academia Cabrera con Las Flores II, Colón con Deportivo Santa Rosa, Nobleza con Sportivo Guadalupe, Universidad con Colón de San Justo, Independiente con Cosmos, Newell´s con Juventud Unida.

Apertura Liga Santafesina Sanjustino
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