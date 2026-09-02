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Colector cloacal de Santa Fe: la rehabilitación de más de 3.000 metros demandará 30 meses y extenderá su vida útil por 50 años

El gobernador Maximiliano Pullaro recorrió los trabajos que ejecuta Aguas Santafesinas con una inversión de US$15 millones. La intervención se realiza principalmente bajo tierra y permitirá rehabilitar el principal colector cloacal de la ciudad mediante una tecnología sin zanja, con mínima afectación de la vía pública y sin interrumpir el servicio.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

2 de septiembre 2026 · 15:03hs
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Aguas Santafesinas invierte US$15 millones en la rehabilitación del colector cloacal principal de Santa Fe.

Aguas Santafesinas invierte US$15 millones en la rehabilitación del colector cloacal principal de Santa Fe.

El gobernador Maximiliano Pullaro supervisó este miércoles el avance de la obra de Rehabilitación Estructural del Colector General Cloacal de la ciudad de Santa Fe, una intervención considerada estratégica para garantizar la confiabilidad y el funcionamiento del sistema de saneamiento de la capital provincial.

Los trabajos se desarrollan actualmente en la zona de Bulevar Pellegrini y San Martín y forman parte del plan de inversiones de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA). La mayor parte de la intervención se realiza bajo tierra, lo que permite sostener el servicio cloacal y reducir al mínimo las intervenciones sobre la vía pública.

Pullaro destacó la magnitud de la inversión y vinculó la obra con los reiterados problemas registrados durante los últimos años en el corredor del bulevar.

“Es una obra carísima, y la está encarando el Gobierno de Santa Fe para que los santafesinos no tengan más problemas”, afirmó.

El mandatario recordó además los habituales hundimientos y socavones que se producían en el sector y remarcó que el objetivo es avanzar con una solución definitiva.

“Es la inversión más grande que hay en América Latina sobre lo que es un conector cloacal, nos decían los empleados de la empresa. Si ahora sale como esperamos que salga en función de la proyección y en función de las otras experiencias, los vecinos no van a tener más los problemas que tuvieron por décadas”, señaló.

Una intervención de 30 meses

La rehabilitación comprende 3.376 metros del principal colector cloacal de Santa Fe y tiene un plazo de ejecución previsto de 30 meses.

El conducto atraviesa la ciudad de oeste a este y se extiende desde el sector de la cancha del Club Atlético Unión hasta las proximidades del Club de Regatas, conformando una infraestructura fundamental para el traslado de los líquidos cloacales de la ciudad.

La intervención se ejecuta mediante una tecnología de rehabilitación sin zanja, que permite trabajar dentro de la estructura existente sin necesidad de realizar excavaciones a lo largo de todo el trazado.

LEER MÁS: Comenzó la limpieza de la red cloacal en barrio Centenario: el operativo alcanza a unos 10.000 vecinos y continuará durante todo agosto

50 años más de vida útil

La presidenta de ASSA, Renata Ghilotti, destacó que la obra permitirá otorgarle al sistema unos 50 años adicionales de vida útil.

“Lo que estamos haciendo desde la Empresa con inversión del Gobierno de Santa Fe es histórico para la provincia y para la ciudadanía. Es una obra de gran magnitud para Latinoamérica, de las más importantes y de las más grandes”, sostuvo.

Ghilotti explicó además que ya fueron colocados 170 metros de la nueva estructura y que la intervención continuará avanzando en distintos tramos hasta alcanzar el sector de la cancha de Unión.

“Esta obra era necesaria y el gobernador Maximiliano Pullaro, junto con el ministro Lisandro Enrico, tomaron la decisión estratégica de invertir en lo que hay que invertir. Ya colocamos 170 metros, estamos en otro tramo más que el viernes empezamos a colocar, y a partir de ahí aguas arriba hasta llegar a la cancha de Unión”, detalló.

Una inversión menor que el costo de las emergencias

El vice de ASSA, Darío Boscarol, puso en contexto el costo de la obra al compararlo con los recursos destinados durante los últimos años a reparar los daños ocasionados por los hundimientos.

“Hemos tenido cuatro hundimientos sobre Bulevar en distintos momentos en los últimos 10 años, y hemos gastado en valores actualizados alrededor de 22 millones de dólares”, señaló.

La rehabilitación actual representa una inversión de US$15 millones, un monto que, según explicó Boscarol, permitirá anticiparse al problema en lugar de continuar destinando recursos a reparaciones.

“En esta obra estamos gastando 15 millones de dólares, para que tengamos en cuenta la importancia de hacerla. Eso muestra que cuando tenés que remediar, sin anticiparte a los problemas, el gasto es mayor y ni hablar los inconvenientes”, afirmó.

Cómo se rehabilita el colector sin romper la calle

La obra contempla la instalación, dentro del conducto existente, de una manga continua de fibra de vidrio impregnada con resinas poliméricas.

Una vez colocada, la estructura es curada mediante la aplicación de rayos ultravioletas (UV), lo que permite formar un nuevo conducto dentro del caño original.

El sistema aporta resistencia estructural y permite extender de manera significativa la vida útil de la infraestructura sin necesidad de reemplazar el colector mediante una obra tradicional a cielo abierto.

Por su diámetro, extensión y tecnología constructiva, ASSA considera que se trata de una intervención de características inéditas en Latinoamérica.

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Una obra que busca evitar nuevos problemas

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, calificó la intervención como “magnífica” y destacó su impacto sobre uno de los principales corredores viales de la ciudad.

El objetivo central es evitar que vuelvan a producirse hundimientos y socavones sobre el bulevar y reducir los costos asociados a las reparaciones de emergencia.

“Durante 50 años esta inversión va a permitir que dejemos de tener problemas en el corredor del bulevar para socavones, con los problemas que nos crea en el día a día los santafesinos”, sostuvo Poletti.

Con una ejecución estimada en 30 meses, la rehabilitación del colector cloacal apunta a resolver un problema estructural que durante años generó hundimientos, cortes e intervenciones sobre el corredor del bulevar.

La Provincia, a través de ASSA, apuesta así a una obra de largo plazo que permitirá recuperar 3.376 metros de infraestructura cloacal, extender su vida útil durante cinco décadas y reducir la necesidad de futuras reparaciones de emergencia.

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