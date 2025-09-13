Uno Santa Fe | Ovación | Torneo

Se juega la segunda fecha del Torneo Clausura del ascenso liguista

En la Zona Campeonato del Torneo Clausura Griselda Weimer, Banco recibirá a Santa Fe FC, y Deportivo Santa Rosa a Peñaloza. En el Repechaje, Atenas visitará a Agua

13 de septiembre 2025 · 09:29hs
Por la segunda fecha del Torneo Clausura

Por la segunda fecha del Torneo Clausura, Banco Provincial afrontará un duro compromiso ante el duro Santa Fe FC.

Este sábado se jugará una nueva jornada del campeonato de la Segunda División de la Liga Santafesina, precisamente se jugará la segunda fecha del Torneo Clausura Griselda Weimer, donde en la Zona Campeonato el Deportivo Santa Rosa será nuevamente local pero este caso ante el Defe de Alto Verde y donde en Aristóbulo al 10000, Banco recibirá a Santa Fe. Por la Zona Repechaje Los Canarios visitará Santo Tomé para jugar ante Los Piratitas y Agua será local de Atenas en barrio Transporte.

La segunda fecha del Torneo Clausura Griselda Weimer liguista

El segundo capítulo del Clausura de ascenso viene con varios choques atractivos. Tras haber goleado en la primera jornada a Belgrano de Coronda, en la Casita, frente al hospital de Niños, Deportivo Santa Rosa será anfitrión de Defensores de Alto Verde con el arbitraje de Gabriel Ibarra. Otro de los que tuvo un buen arranque fue Banco Provincial en Casa Turquesa, y ahora en su reducto recibirá al siempre duro Santa Fe FC con el referato de Iván Fernández.

Por su parte, en barrio 12 de Septiembre de Santo Tomé, Floresta buscará reafirmar lo conseguido en el debut ante el campeón del Apertura, ante El Cadi con el control de Alejandro Aguilera. En Ángel Gallardo, San Cristóbal jugará con Las Flores II (Ariel Correa), y en barrio Stratta de Coronda, Belgrano de Coronda se medirá con Nuevo Horizonte (Leandro Rotella).

En cuanto a la Zona Repechaje, Atenas de Santo Tomé, tuvo un arranque positivo, visitará en cancha de Pucará, en barrio Transporte, a Deportivo Agua con el arbitraje de Facundo Canalis, y en barrio Yapeyú, Loyola jugará con El Pozo con el control de Oscar Loza. Además, Los Juveniles lo hará con Defensores de Peñaloza (Iván Chazarreta). Por su parte, en la costa santafesina, Atlético Arroyo Leyes jugará con Don Salvador (Leandro Vivas), y Los Piratitas lo hará con Los Canarios (Matías Pereyra).

Posiciones

-Primera B Zona Campeonato: Deportivo Santa Rosa, Floresta y Banco Provincial 3; Defensores de Alto Verde, El Cadi y Santa Fe FC 1; Nuevo Horizonte, Las Flores II y Belgrano 0.

-Primera B Zona Repechaje: Atenas, El Pozo, Los Canarios y Loyola 3; Defensores de Peñaloza, Don Salvador 1; Deportivo Agua, Los Juveniles, Los Piratitas y Atlético Arroyo Leyes 0.

