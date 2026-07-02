Se jugaron pendientes y adelantos en el Apertura José Luis Burtovoy

En el arranque de la fecha 16, Colón de San Justo goleó a Ciclón Racing y alcanzó a La Perla en la cima de las posiciones. El Quillá cerró el capítulo 6 con triunfo ante Nacional

En la noche fría del miércoles hubo actividad en el Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. En el cotejo que cerró la fecha 6, en el extremo sur de nuestra capital, El Quillá lo dió vuelta y superó a Nacional, mientras que en el departamento San Justo, en uno de los adelantos de la fecha 16, Colón (SJ) goleó con autoridad a Ciclón Racing. En la presente jornada de jueves, uno de los punteros, La Perla del Oeste visitará a La Casita.

Es importante señalar que el tribunal de disciplina determinó en las últimas horas sancionar a Unión. Fue por la mala inclusión del jugador Edgardo De Olivera, que estaba suspendido por dos fechas, en el partido que los tatengues habían superado a La Perla del Oeste en cumplimiento de la fecha por 2 a 1. En consecuencia, los dirigidos por Andrés Formento recibieron los tres puntos y se les descontaron a los dirigidos por Juan De Olivera.

Victorias de Colón (SJ) y Náutico El Quillá en el Polaca Burtovoy

Colón de San Justo dió una verdadera muestra de carácter y fútbol.En el estadio Mercedes Alesso de Bieler, goleó 5 a 0 a Ciclón Racing bajo el arbitraje de Ignacio Castellano por la fecha 16 del Torneo Apertura y volvió a alcanzar la cima del campeonato, aunque con un partido más, tras la resolución que le otorgó tres puntos a La Perla del Oeste.

En una noche de verdaderos golazos, los autores de los tantos rojiblancos fueron Maximiliano Melgratti, Matías Fantín, Maximiliano Osurak y Osvaldo Arroyo, quien facturó por duplicado. Una actuación contundente de un equipo que respondió en la cancha, sigue firme en la pelea por el título y mantiene intacta la ilusión. En la próxima batalla, el sábado venidero, el Conquistador visitará nuevamente a Ciclón Racing, desde las 15:30, por la vuelta de la Tercera Etapa de la Copa Santa Fe, con el objetivo de revertir el 2-1 de la ida y seguir en carrera.

El Tiburón consiguió darlo vuelta. El Club Náutico El Quillá se quedó con un gran triunfo. Este cotejo se había disputado parcialmente en la sexta fecha, en aquel momento las inclemencias del tiempo obligaron a la suspensión del partido a los 25 minutos del primer tiempo en la cancha de Independiente de Santo Tomé, y en el cual iba ganando Nacional por 1 a 0 con gol de Iván Ríos.

Colón de San Justo goleó a Ciclón Racing y comparte la punta del Torneo Apertura con La Perla.

En el estadio Eduardo Mono Roteta ubicado junto al lago del Parque del Sur se completaron los 65 minutos restantes, en un tiempo de 32 y otro de 33, con el referato de Juan Bonnin, en el cual los dirigidos por Martín Mazzoni consiguieron darlo vuelta. En el primer tiempo Nacho Presser de penal empató el encuentro a los 26 minutos y el Toto Ignacio Carlessi, debut absoluto en la primera del Quillá, marcó el segundo a los 33 minutos. El próximo sábado el elenco lagunero jugará en Cabaña Leiva, ante La Salle Jobson, a partir de las 15.30.

En la presente jornada de jueves, a las 21, en el estadio Mauricio Martínez, Independiente de Santo Tomé jugará con Nobleza de Recreo bajo el arbitraje de Ángel Cristoforato, mientras que a partir de las 21.30, en el predio Nery Pumpido, Deportivo Santa Rosa jugará con La Perla del Oeste con el control de Carlos Córdoba.

Próxima fecha y posiciones

El próximo sábado 4 de julio se completará con los siguientes cotejos: Unión con Academia Cabrera, Cosmos con Ateneo Inmaculada, Sanjustino con Ciclón Norte, Juventud Unida con Universidad, La Salle Jobson con Náutico El Quillá, Nacional con Newell´s, Sportivo Guadalupe con Gimnasia y Esgrima, y Las Flores II con Colón.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: La Perla del Oeste y Colón de San Justo 39, Sanjustino 34, Sportivo Guadalupe 30, La Salle Jobson 25, Colón 24, Náutico El Quillá 23, Juventud Unida de Candioti 21, Ateneo Inmaculada y Ciclón Racing 20, Cosmos 18, Unión y Nacional 17, Ciclón Norte e Independiente 16; Academia Cabrera, Universidad del Litoral y Deportivo Nobleza de Recreo 15, Las Flores II 14, Gimnasia y Esgrima y Newell´s 13, Deportivo Santa Rosa 5.