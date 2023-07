Se presentó el 1º Torneo de Fútbol Infantil La Reforma

La reunión con la prensa y posterior sorteo fue encabezada por Bruno Albornoz, coordinador del fútbol amateur de la UNL, y Marcelo Di Nápoli, de la entidad deportiva académica, junto a profesores, coordinadores y referentes de los diferentes clubes que participarán de la primera edición del Torneo La Reforma organizado por el área de fútbol amateur de la Universidad del Litoral.

Torneo2.jpg El certamen es organizado por el área de fútbol amateur de la UNL y se jugará en Colastiné. UNO Santa Fe

El torneo dará comienzo el martes 25 y se extenderá hasta el viernes 28 de julio, y se estará utilizando un rango horario que va desde las 10 y hasta las 17.30. Los partidos tendrán una duración de 20 minutos, y tratando de organizarlo de esta manera para no terminar tan tarde, y preservar a los chicos de las bajas temperaturas.

Competirán en Colastiné, las categorías 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, que son las categorías de infantiles dentro de la Liga Santafesina de Fútbol. En el caso de 2012 y 2013 se juega de once, mientras que 2014, 2015 y 2016, será de nueve jugadores con siete suplentes. El torneo se llevará a cabo en las instalaciones del Club Iñalú, que es un predio que cuenta con muy buenos servicios, desde sanitarios y todo lo que es vestuarios, pero también cuenta con ocho canchas, de buenas medidas para que puedan jugar las categorías infantiles.

"Eso nos permite que los chicos desarrollen un buen juego, de la mejor manera, y que se diviertan, que es lo básico que estamos pregonando. Antes el torneo se jugaba indoor en el gimnasio cubierto de este extenso predio, pero aprovechamos este nuevo lugar, sobre todo teniendo en cuenta que los chicos están de vacaciones, y está bueno que tengan actividad deportiva y se puedan divertir jugando" señaló Albornoz.

Aseguraron su participación los siguientes clubes: El Pozo, Ateneo Inmaculada, escuela de fútbol el Semillero, Naranjitos de Paraná, Sportivo Guadalupe, escuela de fútbol La Marti, Libertad de San Jerónimo Norte, El Quillá, Ciclón Racing, Sarmiento de Humboldt, Brown de San Vicente, Newell´s, Gimnasia y Esgrima, Cosmos, Banco Provincial y la entidad anfitriona.

Torneo3.jpg En el auditorio del predio UNL-ATE fue presentado este nuevo torneo de fútbol infantil. UNO Santa Fe

En 2015 y 2016 las zonas quedaron de la siguiente forma: grupo A: UNL Negro, El Quillá y La Marti Celeste; grupo B: UNL Celeste, Ateneo y Banco Provincial; grupo C: Cosmos, La Marti Blanco y Gimnasia y Esgrima, y grupo D: Pistoleros, Newell´s Old Boys y El Pozo. En 2014 quedaron de esta manera: grupo A: Ciclón Racing, Pistoleros, Guadalupe y El Pozo; grupo B: Cosmos, El Quillá, Libertad de San Jerónimo Norte y Newell´s Old Boys; grupo C: UNL Negro, Gimnasia y Esgrima, Naranjitos de Paraná y Sarmiento de Humboldt, y grupo D: UNL Celeste, Ateneo Inmaculada, Banco Provincial y El Semillero.

En categoría 2013 quedaron ordenados del siguiente modo: grupo A: Cosmos, Ciclón Racing y Naranjitos de Paraná; grupo B: UNL Celeste, Ateno Inmaculada y Gimnasia y Esgrima; grupo C: UNL Negro, Newell´s Old Boys y Sportivo Guadalupe; grupo D: Banco Provincial, Pistoleros y El Quillá. En categoría 2012 el sorteo quedó establecido de la siguiente forma: grupo A; Cosmos FC, Brown de San Vicente y Guadalupe; grupo B: UNL Celeste, Newell´s Old Boys y El Pozo: grupo C; UNL Negro, Banco Provincial y Gimnasia y Esgrima; grupo D: Ateneo Inmaculada, Ciclón Racing y Pistoleros.