El domingo por la noche, los dirigentes sabaleros se reunieron en el domicilo del vicepresidente tercero Alejandro Bonazzola y allí se decidió que el ciclo de Ezequiel Medrán como DT de Colón estaba terminado.
La dirigencia de Colón y una decisión que inevitablemente traerá consecuencias
Pese a que la dirigencia sabalera decidió cortar su ciclo, Ezequiel Medrán dirigirá ante Acassuso y nadie sabe que puede suceder si Colón gana
Por Ovación
Un ciclo terminado, pero que a la vez continúa
Sin embargo, nadie se lo comunicó al entrenador, dado que existían diferencias entre los directivos respecto a cuando Medrán debía dar un paso al costado.
Y es que mientras algunos pretendían que el técnico no dirija ante Acassuso, otros pensaban que lo más conveniente era que estuviese en el banco para dirigir su último partido y no exponer al entrenador de Reserva Miguel Ángel Robledo.
De esta manera, Medrán continúa al frente del plantel y es un hecho que estará presente en el partido ante Acassuso. Ahora la pregunta que surge es la siguiente ¿Si Colón le gana a Acassuso, el DT continuará?
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Porque está claro que el Sabalero puede ganarle a Acassuso e incluso mostrar una mejor versión. Y si eso ocurre, será más complicado despedir a Medrán, a diferencia de lo que hubiese sido hacerlo luego de perder con Chaco For Ever.
Indudablemente que es desprolija y a la vez inentendible la postura adoptada por los dirigentes. Un despido a medias, que puede generale más inconvenientes a la directiva que encabeza el presidente José Alonso.
Y es que si Colón pierde o empate, habrá perdido una semana dándole otra chance a un técnico que no quieren. Y si gana, será más difícil despedir a Medrán, que si no se fue después del domingo, menos lo hará con una victoria.
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Así las cosas, la comisión directiva de Colón ingresó en un laberinto que parece no tener salida. Sea cual sea el camino a tomar, tendrá consecuencias inmediatas, ya que para la gran mayoría, el ciclo de Medrán está agotado.
Muchos pensarán que se trata de estirar la agonía a la espera de cerrar la llegada de un nuevo técnico. Pero cualquier resultado dejará expuestos a los dirigentes, que avanzan y retroceden en sus decisiones, mientras guardan un silencio absoluto.
La realidad indica que Medrán se aferra a su cargo, Colotto aguarda las órdenes de la dirigencia, mientras tanto respalda al entrenador y las opciones de reemplazantes se amontonan. En Colón todo es incertidumbre.