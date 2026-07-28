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La dirigencia de Colón y una decisión que inevitablemente traerá consecuencias

Pese a que la dirigencia sabalera decidió cortar su ciclo, Ezequiel Medrán dirigirá ante Acassuso y nadie sabe que puede suceder si Colón gana

Ovación

Por Ovación

28 de julio 2026 · 10:35hs
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La comisión directiva de Colón se encuentra ante la encrucijada de definir el tema del entrenador.

Prensa Colón

La comisión directiva de Colón se encuentra ante la encrucijada de definir el tema del entrenador.

El domingo por la noche, los dirigentes sabaleros se reunieron en el domicilo del vicepresidente tercero Alejandro Bonazzola y allí se decidió que el ciclo de Ezequiel Medrán como DT de Colón estaba terminado.

Un ciclo terminado, pero que a la vez continúa

Sin embargo, nadie se lo comunicó al entrenador, dado que existían diferencias entre los directivos respecto a cuando Medrán debía dar un paso al costado.

Y es que mientras algunos pretendían que el técnico no dirija ante Acassuso, otros pensaban que lo más conveniente era que estuviese en el banco para dirigir su último partido y no exponer al entrenador de Reserva Miguel Ángel Robledo.

De esta manera, Medrán continúa al frente del plantel y es un hecho que estará presente en el partido ante Acassuso. Ahora la pregunta que surge es la siguiente ¿Si Colón le gana a Acassuso, el DT continuará?

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Porque está claro que el Sabalero puede ganarle a Acassuso e incluso mostrar una mejor versión. Y si eso ocurre, será más complicado despedir a Medrán, a diferencia de lo que hubiese sido hacerlo luego de perder con Chaco For Ever.

Indudablemente que es desprolija y a la vez inentendible la postura adoptada por los dirigentes. Un despido a medias, que puede generale más inconvenientes a la directiva que encabeza el presidente José Alonso.

Y es que si Colón pierde o empate, habrá perdido una semana dándole otra chance a un técnico que no quieren. Y si gana, será más difícil despedir a Medrán, que si no se fue después del domingo, menos lo hará con una victoria.

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Así las cosas, la comisión directiva de Colón ingresó en un laberinto que parece no tener salida. Sea cual sea el camino a tomar, tendrá consecuencias inmediatas, ya que para la gran mayoría, el ciclo de Medrán está agotado.

Muchos pensarán que se trata de estirar la agonía a la espera de cerrar la llegada de un nuevo técnico. Pero cualquier resultado dejará expuestos a los dirigentes, que avanzan y retroceden en sus decisiones, mientras guardan un silencio absoluto.

La realidad indica que Medrán se aferra a su cargo, Colotto aguarda las órdenes de la dirigencia, mientras tanto respalda al entrenador y las opciones de reemplazantes se amontonan. En Colón todo es incertidumbre.

Colón dirigencia Medrán
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