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Colón ya piensa en Acassuso y perfila varios cambios con la incertidumbre sobre Medrán

Aunque la continuidad del entrenador pende de un hilo tras las derrotas ante Ferro y Chaco For Ever, el plantel trabaja con la mira puesta en el partido del sábado. ¿Qué cambios planea Ezequiel Medrán?

Ovación

Por Ovación

28 de julio 2026 · 11:45hs
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Colón ya piensa en Acassuso y perfila varios cambios con la incertidumbre sobre Medrán

La crisis deportiva que atraviesa Colón mantiene en suspenso el futuro de Ezequiel Medrán. Las caídas consecutivas frente a Ferro, en Caballito, y Chaco For Ever, en el Brigadier López, dejaron al entrenador en una situación límite y todo indica que la dirigencia ya tendría tomada la decisión de ponerle fin a su ciclo.

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Sin embargo, mientras se espera una definición oficial, el plantel continúa trabajando con normalidad y ya comenzó a preparar el compromiso del próximo sábado, desde las 15, frente a Acassuso, en el estadio La Quema, por una nueva fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

Regresos importantes en Colón

Más allá del delicado momento institucional, Medrán comenzó a delinear un equipo con varias modificaciones respecto del que cayó ante Chaco For Ever.

La primera novedad pasa por el regreso de Leandro Allende, quien ya cumplió la fecha de suspensión y tiene todos los boletos para recuperar el lateral izquierdo. El que dejaría el equipo sería Gabriel Risso Patrón, que debutó como titular el pasado fin de semana, pero fue reemplazado en el entretiempo por Facundo Castet.

Otra variante importante estaría en la zaga central. Pier Barrios, ya recuperado de la lesión muscular que lo marginó durante varias semanas, volvió a integrar el banco de suplentes en la última presentación y ahora está en condiciones futbolísticas de regresar desde el inicio. El experimentado defensor reemplazaría al paraguayo Sebastián Olmedo.

Lago pide pista y también hay dudas en el mediocampo

En la mitad de la cancha también podrían producirse cambios de peso. Ignacio Lago, quien ingresó desde el banco tras recuperarse de la operación en una de sus muñecas, volvería a la titularidad en lugar de Franco García, aportando desequilibrio y una cuota de fútbol que el equipo necesita recuperar.

Además, el cuerpo técnico analiza variantes en la zona central. Tanto Matías Muñoz como Agustín Toledo aparecen como alternativas para ingresar por Ignacio Antonio, en busca de darle otro equilibrio al mediocampo.

La incógnita en ataque

La principal duda está en la ofensiva y depende exclusivamente de la evolución física de Alan Bonansea.

El delantero arrastra molestias y será evaluado durante la semana. Si no llega en condiciones, el lugar sería para Leandro Garate, quien tuvo su estreno con la camiseta sabalera al ingresar en el complemento frente a Chaco For Ever y ahora podría sumar sus primeros minutos como titular.

¿El último partido de Medrán?

Mientras el entrenador prepara el equipo, la dirigencia sigue evaluando los pasos a seguir. En el club crece la versión de que, más allá de que dirigirá la semana de entrenamientos, el encuentro frente a Acassuso podría ser el último de Medrán al frente del plantel profesional, si finalmente los dirigentes confirman la decisión de interrumpir su ciclo.

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Por lo pronto, el DT trabaja con el objetivo de cortar la mala racha y devolver a Colón a la victoria en un momento decisivo de la temporada.

El posible equipo de Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio o Matías Muñoz (Agustín Toledo) e Ignacio Lago; Darío Sarmiento; Alan Bonansea o Leandro Garate.

Colón Acassuso Medrán
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