Se presentó la Academia Elite de Vóley en Santa Fe

La idea es brindarle a las jugadoras la mayor cantidad de herramientas posibles, para llevarlas al alto rendimiento, que no es poca cosa. No funciona como un escuela de vóley, sino que es una academia que busca limar técnica y mejorar las habilidades de las chicas. Hay lista de espera, que están esperando que se baje alguna. Lo han hecho jugadoras con proyección, ya sea por habilidades como por la altura.

Academia2.jpg Parte del grupo de jugadoras que asiste a la academia de perfeccionamiento que se realiza en Regatas de Santa Fe. UNO Santa Fe

Es un espacio abierto para chicos entre 12 y 18 años, donde se busca transmitir la pasión por este deporte y luego ingresar al alto rendimiento.Se trabaja en segmento por edades y luego por nivel, donde se enfoca en el aprendizaje. Un proyecto a pulmón para potenciar todo el material que hay en la ciudad y la región.

La presentación fue encabezada por las referentes de Elite, Sandra Velázquez y Florencia Delfino, quienes contaron con el apoyo del presidente de Regatas, Alejandro Larriera; el profesor Fabián Bochatay, presidente de la Federación Santafesina de Vóleibol; Héctor Fernández, presidente de la Asociación Santafesina; Carlos Marzo, subsecretario de deportes de la Municipalidad de Santa Fe; el concejal Lucas Simoniello, y el Rodolfo Quirós, referente del vóley santafesino, entre otros.

"Estamos muy contentas, todo arrancó con una idea en unas charlas informales, y que se esté haciendo ahora realidad es un sueño. La Academia empezó a trabajar a mediados de enero, en Regatas, que le estamos agradecidas porque nos abrió las puertas totalmente y de forma desinteresada. Desde entonces estamos trabajando con chicas de 12 a 18 años, son jugadoras con proyección y que vienen a mejorar su técnica" sostuvo Florencia Delfino.

Academia3.jpg Las autoridades del vóley santafesino, y de la entidad lagunera, brindaron su respaldo a esta loable iniciativa. UNO Santa Fe

Por su parte, Sandra Velázquez destacó que "desde octubre del año pasado es que estamos mirando las finales del torneo de la ASV, con lo cual tenemos también el aval de ellos, que para nosotras es muy importante. Hay padres que brindaron en estas manos para poder pulirlas. Ellas fueron elegidas, y estamos súper agradecidas por eso. Formamos un equipo importante con nutricionistas, kinesiólogos, psicólogos, lo cual habla a las claras que nos agiornamos a los tiempos actuales".

"Lo hacemos muy profesional, mis amigas Florencia Delfino y Ana Laura Ponzio, tienen sus hijas hoy jugando al vóley, lo cual ese es el plus de la confianza que me dio en su momento para poder arrancar. También tengo a mi hija que me dijo, mamá quiero jugar al vóley, y arrancamos con todo. Primero, fijándonos en ella primeramente, y viendo que las chicas de mayor edad tenian interés de aprender, y el tema de sacarlas de las pantallas, hoy es muy significativo" consideró la ex jugadora de la entidad lagunera.

Academia4.jpg El presidente de Regatas, Alejandro Larriera, en la oficialización de la academia Elite de vóley en Santa Fe. UNO Santa Fe

Una de las referentes de Elite comentó que "tienen muchas ganas de aprender las chicas, lo vemos en cada entrenamiento, que le ponen toda la energía, toda la expectativa para volcar en el vóley que es más competitivo, más profesional, ya que las ganas es todo hoy en día. Así que estamos con ellas, entrenando codo a codo, y enseñándoles de nuestra experiencia que la mayor parte de nuestra vida nos hemos dedicado a esto, y ahora la estamos transfiriendo".

"Toda le gente que ha venido a acompañar para que esto cada vez tenga mayor repercusión. Realmente, el agradecimiento a todos los involucrados en esto, extensivo a toda la comisión directiva, y los responsables de la subcomisión de vóley, que en este caso ha tenido bastante actividad. También agradecer a los sponsors, que son claves en el deporte. Estas cosas son las que nos hacen construir un presente y futuro. Tuvimos que asumir en pandemia, apuntamos a la reconstruccción del club, y hoy tenemos una masa societaria mayor. Siempre apostamos a los deportes, y los fomentamos. Los campus son muy buenos, pero básicamente mostrar lo que genera el club" precisó el presidente Alejandro Larriera.