Palacios, de cara al duelo ante Boca: "Unión se ganó el respeto de los rivales"

Julián Palacios destacó el momento de Unión, mientras que remarcó qué se de debe corregir detalles tras el empate con Independiente.

Mientras el plantel de Unión ajusta detalles para recibir el domingo a Boca en el estadio 15 de Abril, uno de los futbolistas que tomó la palabra tras la práctica fue Julián Palacios, quien analizó el presente del equipo y el desafío que se viene.

El mediocampista se mostró enfocado en el próximo compromiso, aunque dejó en claro que el grupo mantiene la calma pese a la magnitud del rival.

“Sabemos que Boca es un rival difícil, pero en el fútbol argentino todos los partidos lo son. Lo importante es que nosotros mantengamos el foco en lo que hacemos”, expresó luego del entrenamiento en el predio Casa Unión.

Palacios, con un presente en alza en Unión

Palacios atraviesa uno de sus mejores momentos desde que llegó al club y se afianzó dentro del equipo titular. Si bien su posición natural es la de enganche, logró adaptarse a distintos roles en el esquema del entrenador Leonardo Madelón.

Julián Palacios atraviesa un gran momento en Unión, que ya piensa en Boca.

“Soy enganche, pero me tocó adaptarme a jugar por derecha o por izquierda. Ya lo venía haciendo y hoy me siento cómodo. También tiene que ver con la confianza que me dieron mis compañeros y el cuerpo técnico”, explicó.

Lo que dejó el empate ante Independiente

El jugador también hizo referencia al vibrante empate 4-4 frente a Independiente, un partido que dejó sensaciones encontradas. “En frío trato de quedarme con lo positivo. Creo que hicimos un muy buen primer tiempo, pero hay errores que corregir, sobre todo en equipos de este nivel que te pueden lastimar”, analizó.

Entre los aspectos a mejorar, Palacios mencionó la importancia de la pelota parada. “La pelota parada es clave, te hace ganar partidos y campeonatos. Tenemos que ajustar esos detalles para que no vuelva a pasar”, señaló.

Un equipo que quiere ser competitivo

Más allá del rival del domingo, el mediocampista destacó la mentalidad del grupo y la identidad que busca consolidar Unión. “Queremos ser un equipo competitivo, no importa si vamos ganando o perdiendo, siempre tratamos de ir para adelante. Creo que el equipo se ganó el respeto de los rivales, pero hay que sostenerlo partido a partido”, afirmó.

Con ese objetivo, el Tatengue continuará su preparación durante los próximos días, sabiendo que el duelo frente a Boca será una nueva prueba para seguir consolidando su crecimiento en el torneo.