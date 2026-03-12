Uno Santa Fe | Ovación | Super Rugby Américas

Capibaras viaja a Asunción para la cuarta fecha del Súper Rugby Américas

Capibaras XV, la franquicia litoraleña, se medirá frente a Yacaré XV en Paraguay el próximo sábado 14 por el cuarto capítulo del Súper Rugby Américas.

12 de marzo 2026 · 11:03hs
Capibaras busca recuperarse de la derrota ante Pampas y entrena con intensidad en Rosario.

El temprano dominio de las cuatro franquicias argentinas se pondrá a prueba en la cuarta del Súper Rugby Américas que se desdobla entre viernes y sábado. La franquicia con sede en Tucumán, Tarucas, lidera tras la tercera fecha con 13 puntos. Recibirá por segunda vez en casa a Pampas, equipo que junto a las franquicias también argentinas de Capibaras XV y Dogos XV, comparten el segundo puesto con once puntos, habiendo ganado dos de sus tres partidos a la fecha, respectivamente.

Después de quedar a dos puntos en el comienzo del campeonato ante el finalista 2025 Dogos XV, Cobras Brasil Rugby finalmente pudo festejar un triunfo, algo que no pasó en todo 2025 y que por última vez había pasado el 12 de abril de 2024 cuando festejó en Montevideo un triunfo ante Peñarol Rugby 25-19.

Capibaras juega ante Yacaré en Asunción

El atardecer de Asunción tendrá el tercer partido de la tercera fecha. A partir de las 18:30 horas, Yacare XV recibirá a Capibaras XV en el Héroes de Curupayty. Si bien no ha podido ganar aún, el equipo que lidera el ‘Colorado’ Amarilla sumó punto bonus defensivo en sus tres participaciones. Ganar en casa será importante.

Como lo será para el representante del Litoral argentino que ya derrotó las franquicias de Uruguay y Chile y cayó, por solamente cinco puntos, como visitante, ante Pampas. Será el segundo fin de semana que juegue fuera de casa, y deberá aprender a convivir con el clima de la capital paraguaya.Federico Solari dirigirá por tercera vez en el torneo, tras ser referí en un partido en 2024 y otro en 2025. Tendrá como asistentes a Cauã Ricardo y Sergio Alvarenga en el histórico primer partido entre ambas franquicias.

La fecha se abrirá con Peñarol Rugby y Cobras Brasil Rugby en el mismo Estadio Charrúa. El local debió trabajar duro para derrotar a un plantel de Selknam Rugby que llegó a Montevideo con trece debutantes. Con el 40-27 detrás, podrá enfocarse en una actuación que lo vuelva a poner en carrera, siendo tres veces campeón en la historia del torneo regional.

Será el enfrentamiento número once entre ambas franquicias y las dos victorias brasileñas se dieron en 2024, año en que el Carbonero fue campeón. Será el debut como referí de Tomás Ninci. Después de quince partidos como juez de touch, le llega la oportunidad de conducir un partido en el Súper Rugby Américas y lo hará con la ayuda de Esteban Filipanics y Armin Abi Saab. El partido comenzará a las 19 horas.

El viernes cerrará con un choque más que interesante en la Caldera del Parque, donde Tarucas buscará su primer triunfo ante Pampas. Por segunda vez esta temporada, y número 19 en el torneo, dirigirá Pablo Deluca, que tendrá a Nicolás Cotic y al debutante Agustín Altabe como asistentes.

Tras haber tenido una actuación interesante en la derrota en Montevideo, con trece debutantes en el plantel, el entrenador de Selknam Jake Mangin recibirá a los jugadores que estuvieron en Italia cuando Chile enfrentó a Italia A el viernes pasado. Viajarán a la Docta con el recuerdo fresco del triunfo en la última fecha de la fase regular del año pasado, que terminaría dándole el pasaje a semifinales a los chilenos.

LEER MÁS: CRAI continúa disfrutando de la tierra de los Springboks

Francisco González, al igual que Deluca, dirigirá su partido número 19 del Súper Rugby Américas; será su partido número 31 en el rugby regional, ya que en la Superliga Americana de Rugby dirigió otras doce veces.El cierre de esta fecha comenzará a las 20:30 horas.

Súper Rugby Américas - Programación 4ª fecha:

Viernes 13 de marzo:

19, Peñarol Rugby – Cobras Brasil Rugby – Referee: Tomás Ninci.

21, Tarcas – Pampas – Referee: Pablo Deluca.

Sábado 14 de marzo:

18.30, Yacare XV – Capibaras – Referee: Federico Solari.

20.30, Dogos XV – Selknam Rugby – Referee: Francisco González.

Super Rugby Américas Capibaras XV Asunción Paraguay
