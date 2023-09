Se presentó la XV° Maratón de la Abogacía Santafesina

La XV Maratón de la abogacía santafesina, como forma de conmemorar el día del abogado, que fue el pasado 29 de agosto, se llevará a cabo el próximo domingo 29 de octubre con largada en la costanera Este. En esta oportunidad se corre por los niños y niñas que padecen enfermedades oncológicas. Es importante destacar que las carreras son 10km competitiva, 5km no competitiva, y 2.5km caminata recreativa.

"Esta es la casa de todos, y la verdad que nos congratula la palabra solidaridad, el compromiso, y por sobre todas las cosas el trabajo conjunto de modo institucional. Queremos resaltar el rol institucional y la solidaridad. Consideramos que el beneficio de la comunidad y los avances más grandes de la comunidad se van a dar en tanto y en cuanto trabajemos en conjunto y en sociedad" expresó el doctor Kiener.

image.png Este año se correrá por las niñas y los niños que padecen enfermedades oncológicas.

En el mismo sentido expresó que "el colegio no se limita a hacer una tarea gremial, no se limita a hacer obras, que pueden disfrutar en la actualidad, más allá que cultivamos administrar bien los recursos y la austeridad, como institución, no puede considerarse una profesión aislada. Formamos parte de la comunidad y por eso brindamos esta maratón para que pueda disfrutar no solamente los abogados sino el público en general de la sociedad santafesina".

Por su parte, la doctora Blanca Diakaki expresó que "para nosotros es un orgullo hacer todos los años, vamos a correr la decimoquinta maratón de la abogacía. La corremos de la mano de la fundación Mateo Esquivo, que no es poca cosa. Me emociona gratamente contar con este apoyo. Simbólicamente vamos a correr de la mano de cada uno de esos niños y niñas que están pasando por un momento difícil como es el cáncer".

Lucía Persoglia señaló que "agradecemos mucho que nos hayan convocado, que nos tengan en cuenta, ya que para nosotros la fundación es nuestro hogar. Es un hogar que cuenta con siete habitaciones con baño privado, con una cocina comunitaria, una sala de juegos que hemos renovado hace muy poco. Vamos sumando diariamente cosas, para que las familias que pasan por la institución tengan un día a día más ameno, y que estén en la fundación como si fuese su propio hogar".

La directora ejecutiva de la Fundación Mateo Esquivo consignó que "diariamente tenemos contacto con las familias que nos agradecen y nos devuelven ese calor de familia. Los invitamos a que nos conozcan, en redes sociales, y que también se sumen a esta maratón que es correr por nuestros chicos. Lo más importante en la infancia es pasarla como un niño o como un adolescente, y no tener que pasar por estas cuestiones. Lamentablemente, la vida nos golpea, y hay que saber acompañarlos".