Viviendas Procrear en Santa Fe: la Provincia dice que está cerca de destrabar las obras

El Gobierno de Santa Fe busca hacerse cargo de dos proyectos Procrear que quedaron paralizados en la ciudad de Santa Fe. Se trata de 390 viviendas ubicadas en el Parque Federal y barrio Transporte. Lucas Crivelli explicó en qué estado están las negociaciones con Nación, qué falta resolver y cuándo podrían retomarse las obras.

La posibilidad de que la Provincia de Santa Fe termine las viviendas Procrear que quedaron paralizadas volvió a tomar fuerza en las últimas semanas. El secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli , aseguró que el Gobierno provincial mantiene conversaciones con Nación para avanzar en la transferencia de los proyectos y que el acuerdo de compensación de deuda entre ambas administraciones abrió una nueva posibilidad para destrabar las obras.

En la ciudad de Santa Fe existen dos proyectos Procrear que quedaron inconclusos , que en conjunto representan 390 viviendas . Uno de ellos se encuentra en el Parque Federal y el otro corresponde al barrio Transporte .

Crivelli explicó que la Provincia viene trabajando desde octubre de 2024 en la posibilidad de hacerse cargo de estas obras y darles una finalización.

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La Provincia quiere terminar los Procrear paralizados

"Desde el gobierno provincial estamos atrás de la determinación de los proyectos de Procrear desde octubre del 2024", explicó Crivelli en una entrevista con LT10. Según detalló, desde entonces se realizaron evaluaciones sobre el estado de los proyectos, las obras de infraestructura necesarias y las condiciones para poder avanzar con su terminación.

El principal obstáculo que queda por resolver es la situación del suelo, que pertenece al Estado nacional.

La posibilidad de que la Provincia pueda incorporar esos terrenos como parte del mecanismo de compensación de la deuda que Nación mantiene con Santa Fe es uno de los puntos centrales de la negociación.

Crivelli explicó que el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Economía provincial y el Gobierno nacional "allanó muchísimo" la posibilidad de avanzar con la terminación de los proyectos. Sin embargo, todavía restan cerrar algunos aspectos puntuales.

Parque Federal: 198 viviendas y un 34% de avance

Uno de los proyectos está ubicado en el Parque Federal y contempla la construcción de 198 viviendas. Actualmente presenta un avance físico cercano al 34%, por lo que se encuentra en una situación diferente a la del segundo emprendimiento.

Desde la Provincia consideran que, si las definiciones con Nación se aceleran, este podría ser el primer proyecto en retomarse. Crivelli aseguró que el Gobierno santafesino ya tiene evaluada la situación y que, si las decisiones se concretan rápidamente, en aproximadamente un año podrían comenzar a entregarse las primeras viviendas terminadas.

La obra requiere, de todos modos, una nueva evaluación y un proceso de adecuación antes de retomar plenamente los trabajos.

Barrio Transporte: 192 viviendas y menos del 10% de avance

El segundo proyecto está ubicado en barrio Transporte y contempla otras 192 viviendas. A diferencia del Parque Federal, el grado de avance es mucho menor: no llega al 10%.çPor ese motivo, la Provincia analiza una estrategia diferente para este emprendimiento.

Crivelli explicó que, si finalmente Santa Fe se hace cargo, se trataría prácticamente de hacer nuevamente gran parte del proyecto. Además, existe la posibilidad de que la Provincia deba avanzar sobre la situación del suelo para poder concretar la obra.

El suelo, la principal traba para destrabar las viviendas

Uno de los aspectos más complejos de la negociación es determinar cómo se realizará la transferencia de los terrenos donde están emplazados los proyectos.

Según explicó el secretario de Hábitat y Vivienda, Nación podría desprenderse de esos terrenos, pero el problema aparece al momento de encontrar un inversor privado dispuesto a asumir el riesgo.

La Provincia realizó consultas con el sector privado y encontró dificultades para que empresas o desarrolladores asumieran la responsabilidad de terminar los emprendimientos. "Al privado le cuesta arriesgarse", explicó Crivelli.

El funcionario señaló que no se trata solamente de invertir en la finalización de las viviendas, sino también de asumir posteriormente responsabilidades vinculadas con la comercialización y eventuales problemas constructivos.

Por ese motivo, desde el Gobierno provincial consideran que la alternativa más viable actualmente es que Santa Fe se haga cargo de los proyectos.

¿Cuándo podrían retomarse las obras Procrear?

Crivelli fue cauteloso respecto de los plazos, pero sostuvo que existe una posibilidad concreta de avanzar.

Según explicó, actualmente estiman en torno al 60% las posibilidades de poder retomar los proyectos, aunque todavía deben terminar de acordarse algunos puntos con el Gobierno nacional. "Si logramos pulir estos puntos menores, no habría mayores dificultades", sostuvo.

La expectativa provincial es que el Parque Federal, por su mayor grado de avance, pueda ser priorizado. En caso de que las definiciones con Nación sean rápidas, desde Santa Fe estiman que podrían tener las primeras viviendas terminadas en aproximadamente un año desde la reactivación del proyecto.

Por qué el sector privado no pudo hacerse cargo

La posibilidad de que privados finalizaran y comercializaran los proyectos fue analizada, pero no terminó de avanzar. Crivelli explicó que el problema no es solamente económico. Quien asume la terminación de un emprendimiento de estas características también debe hacerse cargo de las responsabilidades posteriores relacionadas con las viviendas.

Además, el escenario actual del mercado hipotecario argentino tampoco facilita este tipo de inversiones.

El funcionario consideró que los créditos hipotecarios todavía no lograron despegar con la fuerza que se esperaba y que las tasas elevadas dificultan el acceso de las familias a una vivienda.

El contraste con los créditos hipotecarios Nido

En este contexto, Crivelli destacó el funcionamiento de los créditos hipotecarios Nido impulsados por la Provincia. Según señaló, ya se otorgaron más de 900 créditos hipotecarios mediante este sistema.

El funcionario consideró que las condiciones de Nido son más accesibles que las de buena parte del mercado y puso como ejemplo el impacto que tienen las tasas sobre el valor de las cuotas.

Según explicó, un crédito ajustado por UVA con una tasa de alrededor del 7,5% puede llevar la cuota por encima de 1.300.000 pesos, mientras que con una tasa similar a la de Nido el pago mensual podría ubicarse aproximadamente entre 700.000 y 800.000 pesos.

Para Crivelli, esta diferencia resulta determinante para que una familia pueda acceder o no a un crédito para comprar una vivienda.

Un problema habitacional que sigue pendiente

La discusión sobre los Procrear paralizados en Santa Fe se produce en un contexto de fuerte demanda habitacional. El secretario de Hábitat y Vivienda estimó que en la provincia existen alrededor de 200.000 personas que no son propietarias.

El funcionario diferenció entre quienes buscan acceder a una vivienda propia y las familias que se encuentran directamente en una situación de déficit habitacional por vivir en condiciones inadecuadas o de extrema vulnerabilidad.

A nivel nacional, mencionó un déficit habitacional estimado en 5,3 millones de viviendas. En ese escenario, la posibilidad de recuperar proyectos que quedaron inconclusos adquiere una relevancia especial para la Provincia.

Los dos proyectos de Santa Fe representan 390 viviendas que actualmente no están disponibles para las familias, pero que podrían recuperarse si finalmente Nación y Provincia logran cerrar el acuerdo.

La Provincia espera una definición de Nación

El futuro de las viviendas Procrear de Parque Federal y barrio Transporte depende ahora de las negociaciones entre los gobiernos provincial y nacional.

Santa Fe asegura haber realizado las evaluaciones técnicas necesarias y estar en condiciones de avanzar, pero necesita resolver con Nación la situación de los terrenos y el mecanismo mediante el cual la Provincia podría hacerse cargo de los proyectos.

Mientras tanto, las 390 viviendas permanecen paralizadas.

Si el acuerdo finalmente se concreta, el Parque Federal aparece como el proyecto con mayores posibilidades de avanzar primero por su nivel de ejecución. El barrio Transporte, en cambio, demandará una intervención mucho mayor debido a su escaso avance.

Para miles de familias que esperan una solución habitacional, la definición sobre estos proyectos será clave para saber si las viviendas que quedaron inconclusas finalmente podrán convertirse en hogares disponibles para los santafesinos.