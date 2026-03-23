Se puso al día la 1° fecha de la Segunda División del Regional del Litoral

Con una amplia victoria de Alma Juniors de Esperanza sobre Cha Roga Club se completó el primer capítulo de la Segunda División del interuniones litoraleño

Se completó la primera fecha de la Segunda División del Torneo Regional del Litoral 2026 que organizan en conjunto la Unión Santafesina, la Unión de Rugby de Rosario y la Unión Entrerriana de Rugby. El mismo fue postergado, ya que ante las intensas precipitaciones caídas en la ciudad de Esperanza, el polideportivo ubicado a la vera de la ruta 70, las canchas de rugby se encontraban inundadas. Previsto originalmente para la jornada del sábado fue reprogramado para la jornada del domingo en la ciudad cabecera del departamento Las Colonias. Fue con victoria de la escuadra esperancina por amplia diferencia.

En el cruce que cerró el primer capítulo de la Segunda División del Torneo Regional del Litoral, Alma Juniors de Esperanza venció a Cha Roga Club por 59 a 7 bajo el arbitraje del santafesino Exequiel Adrover. En la divisional reserva, la victoria de la escuadra local fue por 20 a 3 y en pre-reserva se impuso por un expresivo 48 a 5.

La actividad del ascenso litoraleño había comenzado con la caída del Círculo Rafaelino de Rugby (CRAR) ante Logaritmo en su predio de la ruta 70 por 14 a 5, mientras que en barrio las Delicias de la capital provincial, Universitario de Santa Fe derrotó a Los Pampas de Rufino por 48 a 14. En Fisherton, La Salle Jobson sufrió una dura derrota frente a Caranchos por 48 a 16, y en Sauce Montrull, Tilcara de Paraná doblegó a la fusión de Regatas & Belgrano de San Nicolás 34 a 0. En el parque de la Independencia, Provincial superó a Gimnasia de Pergamino por 48 a 14.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Alma Juniors de Esperanza, Tilcara, Universitario de Santa Fe, Caranchos y Provincial 5; Logaritmo 4; La Salle Jobson, Cha Roga, CRAR de Rafaela, Gimnasia de Pergamino, Regatas & Belgrano de San Nicolás y Los Pampas de Rufino 0. En la próxima fecha, a disputarse el 11 de abril, se medirán: Tilcara con Alma Juniors de Esperanza, Cha Roga con Caranchos, La Salle Jobson con Universitario de Santa Fe, Los Pampas de Rufino con Provincial de Rosario, Gimnasia de Pergamino con CRAR de Rafaela, y Regatas & Belgrano de San Nicolás con Logaritmo.

Arrancó el Torneo de Clubes en Desarrollo

En el ámbito de la Unión Santafesina de Rugby se puso en marcha la primera fecha del Torneo de Clubes en Desarrollo. En cancha de Jorge Newbery de Gálvez, en el departamento San Jerónimo, Atlético Almirante Brown de San Vicente se impuso a Coronda Rugby Club por 80 a 7 bajo el arbitraje de Carlos Recce. En la divisional reserva, Brown de San Vicente superó a Jorge Newbery de Gálvez por 18 a 14.

En el Solar del Sur, ubicado en el extremo sur de la capital provincial, Querandí RC venció con claridad a los Guaycurúes de Sunchales por 83 a 0 bajo el control de Leopoldo Torres. En la divisional reserva, fue victoria de Querandí RC sobre San Jorge por 26 a 20 con el control de Enrique Farjath.

Por su parte, en la división reserva, en el departamento San Cristóbal, San Carlos RC venció a Ceres Rugby Club por 15 a 14. El cotejo correspondiente a la primera división entre Pucará Rugby Club de la ciudad de Reconquista con San Carlos Rugby Club quedó programado para el sábado 18 de abril a las 16 en la ciudad cabecera del departamento General Obligado.

Síntesis

Alma Juniors de Esperanza 59- Cha Roga 7

Alma Juniors: Joaquín Torres, Nicolás Sandobal y Enzo Vera; Agustín Piris y Gastón Juárez; Franco Nahuel Juárez, Mario Mosqueda y Rodrigo Perroud; Ignacio Roffinott y Tomás Burna: Tomás Widmer, Lautaro Rivas, Luciano Waisprot, Agustín Ascona y Lucas Widmer. Entrenador: Ivo Trod.

Luego ingresaron: Bruno Perroud, Federico Korell, Martín Roldán, Ignacio Bengochea, Brian Rosillo, Juan Milano, Tomás Doce y Juan Ignacio Sandaza.

Cha Roga Club: Nazareno Loyola, Lautaro Fleita y Ulises Acevedo; Diego García y Eduardo Cabral; Dante Perlender, Gabriel Porfiri y Luigi Croce; Darío Alberto Medina y Bladimir Villamayor; Valetín Andreu, Martín Maignien, Gaspar Maurer, Emiliano Lizasoain y Thomas Fernandez. Entrenadores: José Manuel Ruiz y Gisela Acuña.

Luego ingresaron: Augusto Gómez, Luciano Varino, Diego Bardus, Santiago Quiroga, Federico Andreu, Gonzalo Casal, Joaquín Zárate y Alexis Zilonka.

Primer tiempo: 2´ Nicolás Sandobal convertido por Burna; 23´try Rodrigo Perroud convertido por Tomás Burna; 32´ try Enzo Vera convertido por Tomás Burna.

Segundo tiempo: 7´ try Mario Mosqueda convertido por Tomás Burna, 10´ try Lautaro Rivas convertido por Burna, 14´ try Agustín Piris convertido por Burna, 20´ try Nicolás Sandobal convertido por Burna, 31´ try Juan Ignacio Sandaza, 39´ try Tomás Burna.