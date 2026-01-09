¿Se reabre la puerta para Lucas Beltrán en River en este mercado de pases?

River empieza a delinear el armado ofensivo del plantel y, en ese contexto, el nombre de Lucas Beltrán volvió a ganar peso en el radar dirigencial . El atacante, con pasado reciente en Europa y un fuerte sentido de pertenencia, expresó públicamente su deseo de regresar, un gesto que reavivó el debate interno en Núñez.

No es la primera vez que el Millonario evalúa su situación. En el mercado invernal anterior, hubo sondeos informales para conocer condiciones, aunque desde el entorno del jugador marcaron como prioridad la continuidad en el fútbol europeo. Esa postura, sumada a las cifras de la operación, enfrió cualquier intento concreto.

Hoy el contexto es distinto. Beltrán, con un presente irregular y sin terminar de afirmarse, empezó a manifestar su deseo de volver a vestir la banda roja. A los 24 años, entiende que necesita minutos y protagonismo, y River aparece como un destino lógico desde lo deportivo y lo emocional.

Pese a los gestos del delantero, en el club aseguran que no hubo avances formales en este mercado. La dirigencia prioriza un criterio de incorporaciones más selectivo, condicionado por el presupuesto y por otras negociaciones en curso. Además, la situación contractual no es sencilla: Beltrán pertenece a Fiorentina hasta 2028 y se encuentra cedido en Valencia.

En el conjunto español alternó titularidades, acumuló pocos minutos y convirtió un par de goles, sin lograr adueñarse del puesto. Ese panorama explica su incomodidad, pero no modifica, por ahora, la hoja de ruta de River.

El deseo existe y los guiños están sobre la mesa. Sin embargo, las chances de un regreso inmediato parecen apoyarse más en la voluntad del jugador que en una decisión dirigencial. En Núñez observan, analizan y esperan: el mercado dirá si la ilusión se transforma en algo más.