Colón recupera piezas clave y Medrán define el plan para visitar a Almirante Brown

Colón, que viene de resignar la punta tras el empate ante Mitre, trabaja pensando en el duelo del sábado en Isidro Casanova. Hay optimismo por las recuperaciones de Rasmussen y Lértora.

Colón ya dejó atrás el empate ante Mitre en el Brigadier López y tiene la mira puesta en el compromiso del próximo sábado a las 15.30 frente a Almirante Brown, en el estadio Fragata Presidente Sarmiento, por la fecha 15 de la Zona A de la Primera Nacional.

El equipo rojinegro llega golpeado desde lo anímico luego de perder la punta del campeonato tras el 1-1 en Santa Fe, resultado que lo dejó relegado al cuarto puesto de la tabla. Por eso, el cuerpo técnico encabezado por Ezequiel Medrán considera fundamental recuperar futbolistas importantes para intentar volver a sumar de a tres fuera de casa.

Medrán espera por Rasmussen y Lértora en Colón

Las principales novedades pasan por las evoluciones físicas de Tomás Paredes, Federico Rasmussen y Federico Lértora. El caso más avanzado sería el de Paredes, quien se recupera de un desgarro y tendría chances concretas de volver a ser convocado para el viaje a Buenos Aires.

En tanto, hay mucho optimismo en el cuerpo técnico respecto a la recuperación de Rasmussen y Lértora. El defensor arrastra una lesión en uno de sus tobillos, motivo por el cual se perdió el partido ante Mitre, mientras que el mediocampista sufrió un pequeño desgarro en la zona de los aductores.

Si ambos responden bien en los próximos entrenamientos, Medrán los devolvería directamente al equipo titular.

Las dudas tácticas para jugar en Isidro Casanova

En defensa, Rasmussen ingresaría por Sebastián Olmedo, quien ocupó su lugar ante Mitre. Mientras tanto, la vuelta de Lértora podría modificar también el esquema táctico del mediocampo.

Si el exjugador de Belgrano está en condiciones físicas, podría reemplazar a Darío Sarmiento o a Matías Muñoz, dependiendo del perfil de partido que imagine Medrán para enfrentar a Almirante Brown.

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En caso de que Lértora no llegue, la principal duda pasaría justamente por mantener a Sarmiento en cancha o apostar por Agustín Toledo para darle un mayor equilibrio al mediocampo.

Con la necesidad de volver a ganar y recuperar terreno en la pelea por la cima, Colón afrontará un partido clave ante un rival al que le lleva seis puntos en la tabla y que también necesita sumar para no perder terreno en la Zona A.