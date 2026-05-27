Sportivo Las Parejas le reclama a Unión por la deuda por Diego Díaz: "Hay un atraso importante"

Nicolás Scarpeccio, presidente de Sportivo Las Parejas, reconoció que existen atrasos importantes en los pagos acordados por la opción de compra del delantero. “Estamos tratando de no cortar la relación”, admitió.

La situación contractual de Diego Armando Díaz volvió a quedar en el centro de la escena luego de las declaraciones de Nicolás Scarpeccio, presidente de Sportivo Las Parejas, quien reconoció públicamente que Unión mantiene atrasos en los pagos correspondientes al uso de la opción de compra del delantero.

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El dirigente explicó, en diálogo con Radio Gol (FM 96.7) que existía un acuerdo de cuotas consecutivas que debían cancelarse antes de julio, aunque admitió que los incumplimientos comenzaron a generar preocupación en la institución del sur provincial.

“Hay un atraso importante y eso complica bastante la economía nuestra y la economía del club”, reconoció Scarpeccio, quien además dejó en claro que desde Sportivo intentan sostener el vínculo institucional y evitar un conflicto judicial con Unión.

“Tratamos de no cortar la relación”

El presidente de Sportivo Las Parejas explicó que mantiene conversaciones permanentes con dirigentes tatengues para encontrar una solución y evitar que el conflicto escale.

“Estamos tratando de que no se corte la relación y no llegar a la Justicia. Nadie quiere eso”, expresó. Incluso, dejó entrever que el club rojiblanco atraviesa dificultades económicas que complican cumplir con los compromisos asumidos.

“Siempre tratamos de aguantar hasta último momento antes de tomar una decisión fuerte. Pero estamos hablando de mucha plata para nuestro club”, sostuvo.

Más allá de la cuestión económica, Scarpeccio también se refirió al presente futbolístico de Diego Díaz, quien tuvo menos participación de la esperada en Unión durante el semestre.

La situación de Diego Díaz en Unión y el interés de otros clubes

Mientras Unión todavía no termina de resolver su situación contractual con Sportivo Las Parejas, el atacante continúa despertando interés en otros equipos del fútbol argentino.

Según reveló el propio dirigente, desde Atlético de Rafaela siguieron de cerca al delantero y hasta consultaron condiciones en las últimas semanas. Incluso, también habría sido observado por otros entrenadores de la categoría.

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En ese contexto, el presidente de Sportivo Las Parejas dejó una reflexión sobre el escaso rodaje que tuvo el atacante en Santa Fe: “Sorprende que haya jugado tan poco, porque es un jugador con muchas condiciones”.

Por ahora, el futuro de Diego Armando Díaz sigue abierto, en medio de una negociación económica que Unión deberá resolver para evitar un conflicto mayor con Sportivo Las Parejas.