Se reanuda la acción en el Torneo Dos Orillas femenino

Por la fecha 6 del Dos Orillas, Banco Provincial visitará a Estudiantes, en tanto el choque de escoltas entre El Quillá y Talleres será en el Sergio Antoniazzi

Tras haberse disputado los Regionales regresa la acción en el Torneo Dos Orillas que organizan en conjunto la Asociación Santafesina y la Federación Entrerriana de Hockey. En el sector principal, se destacan varios cruces, entre ellos la presentación de Banco Provincial ante CAE en la vecina capital provincial, y el choque entre los dos escoltas de las Kresteras, las Tiburonas y las paranaenses, se medirán en el sintético ubicado en el Parque Belgrano. También habrá acción en los otros dos niveles, que afrontarán la quinta fecha de la competición.

Este sábado 9 de mayo retorna la acción en el sector principal del Torneo Dos Orillas de hockey con la disputa de la sexta fecha. El cruce más importante se concretará desde las 17, en la sección el Plumazo, ubicado en el ingreso a la vecina capital provincial, en el cual Banco Provincial visitará a Estudiantes de Paraná. Las Kresteras vienen de recuperar partidos pendientes con triunfos ante Universitario por 7 a 1 y Alma Juniors de Esperanza por 4 a 2 que los dejó en la cima de la tabla de posiciones.

En el estadio Sergio Antoniazzi, junto al parque General Manuel Belgrano, en el sur de la ciudad se producirá el choque de escoltas. A partir de las 17, El Quillá jugará con Talleres de Paraná. Las Tiburonas tienen su partido pendiente ante el Paraná Rowing Club, por lo que anterior presentación fue por el cuarto capítulo en el cual se impuso justamente a Banco por 5 a 4, mientras que las paranaenses que tienen como entrenador a Martín Vich, derrotaron a CAE Blanco por 3 a 1.

A la vera de la autopista, CRAI buscará recuperarse de la caída ante las Kresteras y se medirán con el Paraná Rowing.En el Plumín, también en la capital entrerriana, Santa Fe Rugby jugará con Estudiantes de Paraná Blanco. Las Tricolores vienen de imponerse a Paracao por 2 a 1 en Sauce Viejo, y la línea blanca del CAE cayó ante Talleres por 3 a 1.

En barrio Las Delicias de nuestra capital, Universitario de Santa Fe se cruzará con un duro rival como es Alma Juniors de Esperanza. Para las Lobas también será la oportunidad de levantar su performance ya que vienen de sufrir la caída ante Banco y el empate ante La Salle en Cabaña Leiva. En la ciudad de Paraná, justamente La Salle Jobson, visitará al siempre complicado Paracao. Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Banco Provincial 15, Náutico El Quillá y Talleres de Paraná 12; La Salle Jobson 11, Paraná Rowing 9; Santa Fe Rugby y Estudiantes Negro 8, CRAI 6, Alma Juniors 2, Paracao y Estudiantes Blanco 1, Universitario 0.

En cuanto a la Zona Ascenso B1, por la quinta fecha, a las 15, en el sintético de agua de la ASH, Unión de Santa Fe recibirá a La Paz Hockey, y a partir de las 17, en la capital entrerriana, Talleres de Paraná recibirá a Colón de Santa Fe. En el departamento Las Colonias, a las 14.30, Argentino de San Carlos jugará con Unión Agrarios de Cerrito, y a las 17, Capibá RC se medirá con Tilcara de Paraná. Las posiciones están del siguiente modo: Santa Fe Rugby B 9; Argentino SC, Capibá RC y Tilcara 7; Talleres de Paraná 4; Colón de Santa Fe, Unión de Santa Fe, Unión Agrarios de Cerrito y La Paz HC 3.

Por su parte, en la Zona Ascenso B2, a las 17, en la ciudad cabecera del departamento Castellanos, CRAR de Rafaela jugará con CRAI B, y en la sección la Tortuguita, Paraná Rowing Club B será anfitrión de Colón de San Justo. En el departamento Las Colonias, Atlético Franck se medirá con Diamante. Las posiciones se encuentran de esta manera: El Quillá Amarillo 9; CRAR de Rafaela y Atlético Franck 6; Rowing Blanco y Colón de San Justo 4; Diamantino 2, CRAI Blanco y Estudiantes de Paraná Amarillo 1.