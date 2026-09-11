Se reanuda la actividad en el Torneo Oficial de hockey femenino

El clásico entre CRAI y Santa Fe Rugby acapara la atención de la fecha 8 en el sector principal del Torneo Oficial. Por su parte, El Quillá se cruzará con la línea amarilla del Tiburón lagunero.

Se viene una fecha muy atrapante en el Torneo Oficial de damas que organiza la Asociación Santafeisna de Hockey. Se destaca el cruce entre CRAI y Santa Fe Rugby en la autopista, pero también habrá otros duelos en los que habrá que poner atención. En el ascenso, en la noche del jueves, Alma Juniors de Esperanza goleó a Atlético Franck y se mantiene en la cima de las posiciones.

Se juega la fecha 8 del Torneo Oficial

El plato fuerte de la octava fecha lo sostendrán CRAI con Santa Fe Rugby en la autopista a partir de las 17. Las Gitanas llegan al duelo invictas, y con una buen presente con un rendimiento que le permite estar al frente de la tabla de posiciones. El elenco que tiene como entrenador a Iván Díaz vienen de igualar 3 a 3 con La Salle Jobson, mientras que las Tricolores vencieron por 4 a 2 a Colón de San Justo.

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En el estadio Sergio Antoniazzi, el escolta El Quillá se medirá con El Quillá Amarillo, en un choque en el que la línea principal buscará no perderle pisada a las Gitanas. La escuadra del Colo Ariel Pérez Carli viene de imponerse a Universitario por 5 a 0, y los amarillos, que tiene como coach a Lucas Larrosa fue goleado por Banco Provincial por 9 a 2 y buscará la recuperación.

En barrio Las Delicias, La Salle Jobson visitará a Universitario de Santa Fe en un paritdo entre dos equipos que presentan una importante irregularidad. Las Cuervas vienen de sufrir una derrota, por la séptima fecha ante El Quillá por 5 a 0, y por el recuperado de la quinta jornada, se impuso por la mínima diferencia ante El Quillá Amarillo. El conjunto de Cabaña Leiva llega de empatar con CRAI en la autopista y también querrá un resultado que no las aleje de la punta.

Otro de los protagonistas del certamen es Banco Provincial. Las dirigidas por Daniel De Petre tendrá un compromiso accesible a priori, ya que se cruzarán con el conjunto más goleado de la competición que es Colón de San Justo. Será a partir de las 17 en el estadio Carlos Benítez en Altos del Valle. Las Kresteras vienen de golear a El Quillá Amarillo y las del Portón del Norte de ser vencidas por Santa Fe Rugby en Sauce Viejo.

Las posiciones en la Zona Campeonato se encuentran del siguiente modo: CRAI 17, El Quillá 16, Banco Provincial 15, Santa Fe Rugby 9, Universitario y El Quillá Amarillo 6, La Salle Jobson 4 y Colón de San Justo 0.

En el segundo nivel del torneo femenino, el puntero Alma Juniors de Esperanza goleó en la noche del jueves a Atlético Franck en el polideportivo de la ruta provincial 70. Fue victoria de las Lobas por 4 a 0 con goles de la capitana Agustina Visintini, Paulina Olsen, y dos de Josefina Milano, en ambas oportunidades de corner corto.

El escolta Argentino de San Carlos recibirá a Unión de Santa Fe, y en el departamento Castellanos, CRAR de Rafaela recibirá a CRAI Blanco. En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby B se cruzará con Colón de Santa Fe, y El Quillá Blanco, a partir de las 21, en el Sergio Antoniazzi, se medirá con Santa Fe Rugby C.

Es importante señalar que se recuperaron dos encuentros oportunamente postergados. Por la segunda fecha, en Banco Provincial, Alma Juniors de Esperanza derrotó a Colón de Santa Fe por 2 a 1, y en el departamento Las Colonias, Santa Fe Rugby B venció a Atlético Franck por 2 a 1. Las posiciones están de la siguiente forma: Alma Juniors 21, Argentino de San Carlos 15; CRAI Blanco, Santa Fe Rugby B y CRAR de Rafaela 12; Atlético Franck 8, Unión 7, Santa Fe RC C y El Quillá Blanco 0.

-Programación Torneo Oficial de damas 8° fecha:

-Zona Campeonato:

17, El Quillá Amarillo vs. El Quillá

17, Universitario vs. La Salle Jobson

17, CRAI vs. Santa Fe Rugby

17, Banco Provincial vs. Colón de San Justo

-Zona Ascenso:

17, Argentino vs. Unión

17, CRAR vs. CRAI Blanco

17, SFRC B vs. Colón

21, El Quillá Blanco vs. Santa Fe RC C