La actividad no se detiene en el Torneo Oficial de hockey

El Quillá y CRAI ganaron sus compromisos y se adueñaron de la cima de la tabla de posiciones del Torneo Oficial de damas. El lunes feriado se jugará la quinta fecha

Por la cuarta fecha del Torneo Oficial de damas, El Quillá goleó a La Salle y es puntero del certamen.

En la jornada de sábado se disputó la cuarta fecha del Torneo Oficial de damas que organiza la Asociación Santafesina de Hockey. En el adelanto disputado entre semana, Banco Provincial había superado a Santa Fe Rugby en Altos del Valle, pero El Quillá y CRAI jugaron sus respectivos compromisos, ganándole a La Salle Jobson y El Quillá Amarillo respectivamente, para adueñarse de la cima de la tabla de posiciones. La acción en el certamen local tendrá su continuidad este lunes 17 de agosto aprovechando el feriado nacional, con duelos que a todas luces asoman como muy atractivos.

Entrada la noche, a la vera del lago del Parque del Sur, con bastante frío, y en el estadio Sergio Antoniazzi, Náutico El Quillá no dejó dudas, y en el partido sobresaliente del cuarto capítulo, se impuso por 5 a 2 a La Salle Jobson. Bajo el arbitraje de Matías Ledesma y Daiana Urbine, los goles para la escuadra conducida por el Colo Ariel Pérez Carli llegaron por intermedio de Virginia Suárez desde el fijo, Delfina Cuscueta, Sofía Fernández, Julia Quarchioni y Julia Ponzo de penal. Por su parte, para el conjunto colegial descontaron Juliana Bravo de corto y la capitana Rocío Carlen.

A la vera de la autopista, CRAI, que está pasando por un muy buen momento, derrotó a Náutico El Quillá Amarillo por 3 a 0 bajo el control de Nicolás Kakazú y Santiago Toretta. Para las Gitanas los goles fueron marcados por Milagros Paniccia desde el fijo, mientras que la capitana Victoria Bertone fue la autora de dos conquistas, una de ls cuales fue de penal.

CRAI alistó a: Victoria Bertone, Milagros Escudero, Rosario Gómez Iriondo, María Trinidad Juez, Ernestina Palmier, Milagros Paniccia, Aldana Sosa, Paula Qüesta, Clara Dodorico, Magdalena Chemes, Delfina Gamboa, Victoria Molinas, Joaquina Salva, Clara Martínez, Sol Alegre, Rafaela Zanetta y Paula Mizawak.

El Quillá Amarillo lo hizo con: Emilia Adjad, Delfina Peliquero, Alma D´Andrea, Guillermina Vicky, Lucía Di Pasquale, Lucía Morandi, Milagros D´Andrea, Agostina Forni, Mayra Nanzer, Sabrina Ferreyra, Delfina Prazenica, Luisa Herrera, Eliana Sánchez, Jazmín Romero, Maira Frank, Angelina Gigante, Valentina Bianchi, Agustína Vaschetto, Ticiana Alaniz y Agustína Santaera.

Recordemos que Banco Provincial derrotó a Santa Fe Rugby Club por 4 a 3 con dos goles de Celina Basilio, Ruth Fuchs y Valentina Suravsky, mientras que para las de Sauce Viejo marcaron Delfina Colli, Sofía Garofalo y Martina Spuler. En el estadio Mercedes Alesso de Bieler, Universitario de Santa Fe se impuso a Colón de San Justo por 5 a 1.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: El Quillá y CRAI 12; Banco Provincial 9; La Salle Jobson, Náutico El Quillá Amarillo, Universitario y Santa Fe Rugby 3; Colón de San Justo 3.

Con una muy buena producción colectiva e individualidades para destacar, CRAI venció a El Quillá Amarillo en la autopista.

En la jornada de este lunes 17 de agosto, aprovechando el feriado nacional, se disputará la quinta fecha. A partir de las 17, en Cabaña Leiva, La Salle Jobson jugará con Colón de San Justo, mientras que en el Sergio Antoniazzi, El Quillá Azul recibirá a Santa Fe Rugby. En la autopista se concretará el gran choque de la fecha, ya que se cruzarán CRAI con Banco Provincial, y en barrio Las Delicias, Universitario de Santa Fe se cruzará con El Quillá Amarillo.

En cuanto al torneo de ascenso, en el Sergio Antoniazzi, Unión de Santa Fe venció como visitante a El Quillá Blanco por 3 a 0, mientras que CRAI Blanco derrotó a Atlético Franck por 4 a 0 en el departamento Las Colonias. En Sauce Viejo, Colón de Santa Fe doblegó a Santa Fe Rugby C por 3 a 0, mientras que Alma Juniors de Esperanza goleó a Santa Fe RC B por 4 a 0. En el departamento Las Colonias, Argentino de San Carlos goleó al CRAR de Rafaela por 7 a 2.

Las posiciones quedaron de esta manera: Alma Juniors de Esperanza y CRAI Blanco 12; Argentino de San Carlos 9, Colón 8, Santa Fe RC B 6, Unión y Atlético Franck 4, CRAR de Rafaela 3; Santa Fe RC C y El Quillá Blanco 0. El lunes 17, a las 17, en el departamento Castellanos, CRAR de Rafaela será anfitrión de El Quillá Blanco, mientras que en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby Azul recibirá a Argentino de San Carlos. En el departamento Las Colonias, Atlético Franck se medirá con Unión de Santa Fe, y en cancha de Banco Provincial, Colón de Santa Fe jugará ante Alma Juniors de Esperanza.

Síntesis

El Quillá Azul 5- La Salle Jobson 2

El Quillá Azul: Olivia Santoro, Francisca Rivadeneira, Giuliana Lucca, Ximena Mendoza, Florencia Juri (c), Virginia Suárez, Delfina Cuscueta, Julia Ponzo, Martina Borgo, Lucía Celeri, Julia Quarchioni, Sol Alarcón, Fiorella Primón, Morena Perino, Emilia Bechis, Martina Romanatti, Carmela Medina, Sofía Fernández y Lola Busilacchio. DT: Ariel Pérez Carli.

La Salle Jobson: Mariela Rosales, Mora Boanante, Celina Imwinkelried, Joaquina Martínez Garbino, María Carlen, Rocío Carlen, Juliana Bravo, Camila Fabbro, Josefina Salamano, Sofía Regis, Florencia Alurralde, Ángeles Cabello, Milagros Olivera, Valentina Pérez, Agustina Valentinuzzi, Elena Borlle, Uma Ruger. DT: Eduardo Neme.

Goles: 20´ Julia Ponzo de penal (Q), 21´ Julia Quarchioni (Q), 24´ Sofía Fernández (Q), 37´ Juliana Bravo de corto (LS), 47´ Rocío Carlen (LS), 52´ Delfina Cuscueta (Q), 55´ Virginia Suárez de corto (Q).

Tarjeta verde: Lola Busilacchio (Q), Florencia Alurralde (LS).

Tarjeta amarilla: María Carlen (LS).

Árbitros: Matías Ledesma y Daiana Urbine.

Cancha: Estadio Sergio Antoniazzi.