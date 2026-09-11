Todo lo que cambiará en Santo Tomé con la futura llegada de ASSA: deuda, tarifas, obras y empleados

El traspaso del servicio de agua y cloacas demandará hasta $9.000 millones en obras. Qué pasará con la deuda, las tarifas, los empleados municipales y la calidad del agua

Todo lo que cambia en Santo Tomé con la llegada de ASSA: deuda, tarifas, obras y empleados

Aguas Santafesinas (ASSA) avanza con el proceso para hacerse cargo del servicio de agua potable y cloacas de Santo Tomé , en un esquema que demandará un período de transición y una inversión estimada de entre $6.000 y $9.000 millones durante los próximos tres años .

El anuncio fue realizado este jueves por autoridades provinciales, representantes de ASSA y el intendente de Santo Tomé, en el marco de un proceso de trabajo que, según explicaron, lleva más de dos años y que ahora comenzará una nueva etapa con el envío de la ordenanza al Concejo Municipal.

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La incorporación de Santo Tomé al sistema de ASSA busca resolver las deficiencias que presenta actualmente la prestación del servicio, además de avanzar con obras de infraestructura, renovación de redes y mejoras en las instalaciones.

Qué pasará con la deuda de Santo Tomé con ASSA

Uno de los principales interrogantes planteados durante la presentación fue la deuda que mantiene la Municipalidad de Santo Tomé con Aguas Santafesinas por la provisión de agua en bloque.

Desde ASSA explicaron que la deuda será parte de la negociación que deberán llevar adelante el municipio, la empresa y la Provincia. Una vez que avance la ordenanza municipal, las partes deberán elaborar y firmar un convenio en el que quedarán establecidos los derechos, obligaciones y responsabilidades de cada una.

Por el momento, no se definió públicamente un mecanismo ni un plazo concreto para cancelar esa deuda.

Las autoridades remarcaron además que existe una situación prácticamente "en espejo": los usuarios mantienen deudas con el municipio por el servicio de agua y cloacas en un nivel similar al que el municipio adeuda a ASSA.

Según explicaron, esta situación representa una dificultad para una administración municipal que debe comprar agua en bloque y, al mismo tiempo, afrontar la morosidad de sus propios usuarios. La incorporación a una empresa de mayor escala permitiría administrar de otra manera ese tipo de situaciones.

Cuánto habrá que invertir para mejorar el servicio

Uno de los principales puntos del acuerdo será la puesta en condiciones del sistema existente en Santo Tomé.

Desde ASSA señalaron que realizaron un relevamiento de la infraestructura y estimaron que serán necesarios entre $6.000 y $9.000 millones de inversión en un período de tres años.

Los fondos estarán destinados a mejorar progresivamente las redes de agua y cloacas, las instalaciones y otros componentes del sistema que, según las autoridades, presentan un importante atraso en materia de inversión.

La Provincia también tendrá participación en este esquema y acompañará el proceso con inversiones para permitir que la infraestructura de Santo Tomé pueda adecuarse a los estándares de prestación de ASSA.

¿Cuánto pagarán los vecinos de Santo Tomé?

Otro de los interrogantes centrales fue el impacto que tendrá el traspaso en las tarifas de agua y cloacas que deberán pagar los vecinos.

Desde Aguas Santafesinas aseguraron que los estudios realizados hasta el momento indican que no habría una diferencia tarifaria sustancial respecto de los valores que actualmente pagan los usuarios.

La empresa explicó que se compararon los costos con los de otras localidades donde ASSA ya presta el servicio y que, en principio, el traspaso no debería generar un fuerte impacto en las facturas de los usuarios de Santo Tomé.

De todos modos, remarcaron que el proceso recién comienza y que todavía deberán definirse distintos aspectos durante la etapa de transición.

Qué pasará con los empleados municipales

Respecto de los trabajadores que actualmente cumplen tareas vinculadas con el servicio, el municipio aclaró que los empleados de planta permanente conservarán sus puestos de trabajo.

La intención es avanzar con una refuncionalización del personal y redistribuir trabajadores en otras áreas municipales.

En ese sentido, el municipio mencionó la reorganización del Obrador Municipal N.º 3, ubicado en el sector sur de Santo Tomé, que tendrá tareas vinculadas a la atención de esa zona de la ciudad.

ASSA defendió la calidad del agua

Durante la conferencia también hubo una consulta sobre cuestionamientos a la calidad del agua que llega a Santo Tomé y sobre una supuesta presencia de la bacteria Pseudomonas.

Desde ASSA rechazaron esos planteos y aseguraron que el agua que la empresa entrega a la ciudad a través del sistema de acueductos es de alta calidad.

La empresa explicó que realiza controles durante todo el proceso, desde la captación del agua del río y su potabilización hasta el traslado y la llegada a Santo Tomé.

Además, indicó que cuenta con tres laboratorios en la provincia destinados al monitoreo de la calidad del agua y que realiza controles sistemáticos en el ingreso a las localidades que reciben agua en bloque.

Un proceso que comenzará con una ordenanza

Las autoridades aclararon que el traspaso del servicio no será inmediato. Se trata del inicio de un proceso de transición que deberá atravesar distintas etapas administrativas, técnicas y operativas.

El próximo paso será el tratamiento de una ordenanza municipal que habilite la incorporación de Santo Tomé al sistema de Aguas Santafesinas.

A partir de allí se avanzará en el convenio entre la Municipalidad de Santo Tomé, ASSA y el Gobierno de Santa Fe, donde se establecerán las condiciones definitivas del traspaso y el esquema para abordar la deuda existente.

El intendente de Santo Tomé destacó que la decisión permitirá avanzar sobre una problemática que la ciudad arrastra desde hace décadas y consideró que la incorporación a ASSA representa una oportunidad para contar con un servicio de agua y cloacas con mayor capacidad técnica, financiera y operativa.

La Provincia, en tanto, destacó que la incorporación es posible en este momento debido al proceso de reorganización financiera de ASSA, que permitió a la empresa alcanzar el equilibrio financiero y asumir nuevos desafíos de infraestructura y prestación.

Santo Tomé se convertirá así en la principal ciudad de la provincia que se incorpora al sistema de ASSA, en un proceso que tendrá como principales desafíos resolver la deuda existente, adecuar la infraestructura y garantizar una prestación eficiente del servicio para los vecinos.