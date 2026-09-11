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Dos santafesinos participarán de una concentración nacional M19 en Buenos Aires

Jorge Onorato e Ignacio Gómez entrenarán y jugarán un amistoso con la Federación Nacional Italiana de M19, junto a otros 25 jugadores fueron citados por la Unión Argentina de Rugby.

Ovación

Por Ovación

11 de septiembre 2026 · 10:08hs
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El primera línea de Universitario

El primera línea de Universitario, Jorge Onorato, fue convocado por la Unión Argentina de Rugby.

Pasado ya el proceso 2026 de Pumitas, comenzaron los trabajos de cara al armado del plantel para el 2027, nuevamente con Rugby Championship y Mundial M20 a la vista. Este fin de semana habrá una concentración nacional M19 en Hindú de la que participarán 27 jugadores; entre ellos, dos jugadores de la Unión Santafesina de Rugby. El primera línea Jorge Onorato de Universitario de Santa Fe e Ignacio Gómez de Santa Fe Rugby serán los representantes provinciales.

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Dos santafesinos con proyección nacional

Continuando con el crecimiento y desarrollo de jugadores a nivel nacional, se confirmó la visita de la Academia Nacional Italiana M19, con la cual se realizarán cuatro jornadas de entrenamientos y partidos junto al plantel argentino M19. Para dichos encuentros, se dividió al plantel en dos bloques; el primero de ellos, integrado por 27 jugadores, compartirán un entrenamiento el viernes 11 de septiembre y disputarán un partido, el cual será abierto al público, el domingo 13, desde las 16, ambos en Hindú. Por su parte, más adelante se comunicará el plantel del Bloque 2, que tendrá su entrenamiento con Italia el martes 15 de septiembre y su partido el viernes 18, desde las 11:30hs.

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José Pellicena, Gerente de Alto Rendimiento de la UAR, se refirió al encuentro entre argentinos e italianos: "El objetivo de este encuentro con la Academia Italiana es seguir dándole opciones de competencia a nuestros jugadores en contexto de academias. Por suerte tuvimos la oportunidad de tener este vínculo con Italia y ojalá se pueda repetir con otras uniones del mundo. Es una gran chance para que nuestros jugadores M19 empiecen a tener algún tipo de exposición a nivel internacional y es una muy linda experiencia que a esta edad puedan tener este tipo de partidos, contacto y roce distintos a lo que tienen habitualmente en sus clubes".

A continuación, los jugadores que integrarán el bloque 1 del plantel M19: Felipe Aguilar (Tala RC), Nicolás Allende (Universitario de Córdoba), Lucas Arrieta (Universitario de Tucumán), Tomás Binda (Jockey de Córdoba), Santino Brunetti (Liceo de Mendoza), Santiago Cabello (Urú Curé de Río Cuarto), Joaquín Cocomarola (Aranduroga de Corrientes), Santiago Dapas (Mendoza RC), Lorenzo Egea (Santiago Lawn Tennis), Cristóbal Ferreyra (Córdoba Athlétic), Agustín García (Logaritmo), Ignacio Gómez (Santa Fe Rugby), León Haschisch (Palermo Bajo), y Alejo Magliano (CPBM de Cuyo).

También fueron convocados: Santiago Martos (Jockey de Salta), Baltazar Morea (Belgrano Athlétic), Walter Ojeda (Tucumán RC), Jorge Onorato (Universitario de Santa Fe), Bautista Otero (La Tabla de Córdoba), Bautista Pelourson (Jockey de Venado Tuerto), Rafaela Salas (Añatuya RC), Lucas Schiavi (Taraguy de Corrientes), Samuel Severine Luna (La Tablada de Córdoba), Thiago Sosa (Los Tordos de Mendoza), Benjamín Väzquez Calcaterra (San Martín de Villa María) y Juan Pablo Zurita (Jockey de Tucumán).

Nacional santafesinos Rugby Argentina
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