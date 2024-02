Se reprogramaron las semifinales en la Copa Ciudad de Recreo

El concejo municipal de la ciudad de Recreo, organizador de la 6° Copa Ciudad de Recreo, modificó la disputa de las semifinales, debido a que el próximo fin de semana se llevarán a cabo los carnavales en dicha ciudad del departamento La Capital. La final, de no promediar ningún cambio, se disputará el sábado 2 de marzo, en cancha de La Perla del Oeste ubicada en Recreo Sur.

El pasado fin de semana se jugaron los cotejos de cuartos de final del torneo José Fuma Azoge, en cancha de La Perla del Oeste. En el inicio de la segunda jornada, Cosmos derrotó a Central Oeste. El partido terminó empatado 1 a 1 con goles de Juan Manuel Gallego (Cosmos) y Mauro Silva (Central Oeste). En la definición por penales, Cosmos triunfó 5 a 4 y de esta manera, será rival de Cruz Roja.

En el último encuentro de la segunda jornada del certamen, La Perla del Oeste derrotó 5 a 1 a Huracán. Los goles del azulgrana los convirtieron Joel Abraham (x2), Mauro Romero, Facundo Dándolo y Alexis Diaz, en tanto Ángel Tacundo marcó el descuento para el globito.

En la jornada inicial, en el primer turno, Cruz Roja derrotó 3 a 0 a Asto, con goles de Cristian Salteño, Alexis Tedini, Alfredo Pereyra. Por su parte, el Deportivo Nobleza le ganó a San Martín de Monte Vera por 1 a 0. El único tanto del encuentro lo convirtió Gabriel Ruiz Diaz cuando promediaba la segunda etapa.

Desde la organización reiteraron que durante los partidos no se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas ni conservadoras. Habrá servicio de buffet. Se recuerda que Recreo es ciudad libre de pirotecnia audible por lo cual no se permitirá pirotecnia de estruendo. Las entradas tienen un valor de 1.500 pesos mientras que menores de 13 años no pagan.

La Copa Ciudad de Recreo cobra relevancia año a año, tiene por objetivo generar la sana competencia, el intercambio deportivo entre los clubes locales y generar un beneficio económico para los clubes con el fin de afrontar distintas necesidades. Participan los clubes locales Asto, Central Oeste, Cosmos, Cruz Roja, Huracán, Nobleza y La Perla del Oeste y San Martín de Monte Vera, como club invitado.

- 6° Copa Ciudad de Recreo

- Semifinales

Viernes 23 de febrero

20 Cruz Roja – Cosmos FC

22 Deportivo Nobleza – La Perla del Oeste