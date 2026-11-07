CRAI consiguió imponerse a CAE y se consagró campeón en Pre B

En la autopista, en un partido muy intenso, la final por el título de la categoría Pre B, se la llevaron los Gitanos que derrotaron a Estudiantes por un ajustado 26 a 24.

En la presente jornada de sábado 7 de noviembre se disputarán las semifinales en el Top 10 y en la Segunda División del Torneo Regional del Litoral que organizan en conjunto la Unión Santafesina, la Unión Entrerriana y la Unión de Rugby de Rosario. Pero en la noche del viernes comenzaron a jugarse las finales de las categorías que completan el plantel superior, y allí fue que CRAI superó ajustadamente a Estudiantes de Paraná y se consagró campeón. Le quedan por disputar otras dos finales, las cuales se concretarán el próximo domingo.

En un partido muy picante, muy intenso, y de dientes apretados, como toda final, a la vera de la autopista, CRAI se consagró campeón de la categoría Pre B de plantel superior al vencer a Estudiantes de Paraná por 26 a 24 bajo el arbitraje del santafesino Alfredo Fun. Con esto, el primer título litoraleño de la XXVI° edición se la llevaron los Gitanos.

CRAI y Estudiantes jugaron un gran partido, pero hay que destacar la superlativa actuación de los dos full backs que tuvieron en cancha. En el caso de los Gitanos, Gerónimo Panza consiguió marcar un try, cuatro penales y dos conversiones, por lo que en total marcó los 26 puntos. Y en el caso del albinegro entrerriano, el 15 del CAE, Gonzalo De Basili, también marcó los 24 puntos, producto de dos tries, una conversión y cuatro penales.

Lo que sigue son dos finales más para la escuadra santafesina. En la final de reserva, el próximo domingo 8, a partir de las 15, en la autopista, CRAI será anfitrión de Duendes de Rosario con el arbitraje de Exequiel Adrover quien contará con la colaboración de Fabián Prats y Nicolás Barraza.

Por su parte, la final de la Pre A, será en la Bombonerita del Parque de la Independencia, en el cual se medirán Gimnasia y Esgrima de Rosario con CRAI a partir de las 14.15 el domingo 8 de noviembre con el arbitraje de los rosarinos Agustín Suárez Silva, y la asistencia de José Parra y Agustín Stojacovich.

Es importante señalar que en un comunicado oficial por parte del Comité Ejecutivo del TRL se dio a conocer como se resuelven los partidos en caso de empate. En primer término, será tiemplo suplementaio: en la disputa de partidos eliminatorios, si al finalizar el partido los equipos estuvieran empatados, se adicionarán dos (2) tiempos completos de diez (10) minutos en formato de muerte súbita (primera diferencia), alternando la posición en el campo de juego tal como se venía efectuando durante el partido, en cada tiempo que se adicione. Después hay una serie de criterios que se implentarán en caso de persistir la igualdad.

Síntesis: CRAI 26- Estudiantes de Paraná 24

CRAI: Estanislao Walker, Santiago Olivera y Benito Langhi; Santiago Quinodoz y Maximiliano Tinembart; Francisco Dalla Conigilio, Juan Pablo Briani y Tomás Mufarrege; Juan Cruz Pujato y Antonio Fendrich; Juan Pelletán, Ignacio Rossi Amicone, Fidel Estada, Ignacio Melo Del Vall y Gerónimo Panza. Luego ingresaron: Diego Bernal, Santino Prazenica, Juan Nicolás Miguel, Máximo Laco, Benjamín Gómez, Martín Miloco.

Estudiantes de Paraná: Alan Schonfeld, Ramiro Torres y Francisco Rodríguez Senkman; Matías González (c) y Gabriel Díaz; Patricio Zapata, Máximo Perezlindo y Francisco Lacabane; Francisco Berlari y Juan Mullor; Francisco Barezzi, Leandro Clemente, Esteban Florean, Santiago Fariña y Gonzalo De Basili. Luego ingresaron: Justo Arias, Simón Bollo, Santino Uranga, Gerónimo Bruno, Sebastián Redondo, Pablo Bento, Tobías Villamonte y Federico Sagemuller.

Primer tiempo: 3´ penal Gerónimo Panza, 8´ penal Gonzalo De Basili, 12´ penal De Basili, 15´ penal Gerónimo Panza, 24´ penal De Basili, 28´ try Santiago Olivera convertido por Panza, 31´ penal De Basili, 40´ penal Panza.

Segundo tiempo: 3´ try y conversión de Gerónimo Panza, 23´ try y conversión de Gonzalo De Basili, 33´ try Gonzalo De Basili, 41´ penal Gerónimo Panza.

Tarjetas amarillas: Tomás Mufarrege y Juan Miguel (CRAI); Federico Sagemuller (CAE).

Cancha: CRAI

Referee: Alfredo Fun (USR)