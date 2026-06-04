Se viene el clásico de la amistad entre Santa Fe RC y CRAI

En el predio de la autopista se realizó la presentación de la Copa de la Amistad, un homenaje que une a Santa Fe Rugby y a CRAI, quienes jugarán el clásico el próximo sábado 6 en Sauce Viejo

La presentación de la Copa de la Amistad fue un encuentro de memoria y valores compartidos.

Se viene el gran clásico del rugby local, el partido que todos quieren jugar. En el marco de la séptima fecha del Top 10 del interuniones litoraleño, Santa Fe Rugby será anfitrión de CRAI, a partir de las 15, con el arbitraje de Federico Longobardi de la Unión de Rosario. El cruce entre los Tricolores y los Gitanos será especial porque tendrá en juego la Copa de la Amistad . También habrá un sentido homenaje a Ángel Gorla, recientemente fallecido, en una jornada que a todas luces asoma como especial y muy particular.

En el salón especial que la entidad Gitana posee en sus instalaciones ubicadas a la vera de la autopista, se realizó la la presentación de la Copa de la Amistad, un homenaje que une a CRAI y Santa Fe Rugby Club en el recuerdo de dos jóvenes que dejaron una huella imborrable en sus clubes y en quienes los conocieron.

Del acto participaron dirigentes de ambas instituciones, las familias de los homenajeados, quienes compartieron emotivas palabras sobre el significado de esta iniciativa, y el plantel superior de CRAI, reafirmando que este clásico trasciende el resultado deportivo.

Se encontraban presentes el doctor Julio Tejerina (h) presidente de CRAI, y Rodolfo Benavides de Santa Fe Rugby Club. También los padres de Jero Fernández Bobbio, el ex capitán y referente del conjunto Gitano, Gonzálo Fernández, y Federico Passadore, papá de Salvador. Sin dudas que la emoción y la nostalgia invadieron un momento que ambas instituciones supieron construir a partir del dolor. Porque más allá de la rivalidad, hay algo que nos une para siempre: la amistad, el respeto y los valores que hacen grande a nuestro rugby.

La principal novedad de esta edición del clásico será la presentación oficial del Trofeo de la Amistad, una iniciativa impulsada por las familias Fernández y Passadore, en memoria de dos jóvenes rugbiers, Jerónimo Fernández Bobbio (CRAI) y Salvador Passadore (SFRC), que fallecieron trágicamente y que mantenían una estrecha relación de amistad más allá de pertenecer a clubes rivales.

image Las familias de Jero Fernández Bobbio y Salvador Passadore en la previa del clásico del rugby local.

"Los dos clubes vivimos este clásico con pasión e intensidad, pero también con una muy buena relación institucional. Siempre apostamos a la fraternidad, a la amistad entre los chicos y a los valores que transmite el rugby", señaló Rodolfo Benavides.

El presidente de SFRC explicó que la propuesta nació de las propias familias y fue acompañada por ambas instituciones. "Ellos tuvieron la fortaleza de transformar una situación profundamente dolorosa en algo positivo. Este trofeo busca recordar a los chicos y poner en valor la amistad que los unía, por encima de cualquier rivalidad deportiva", sostuvo.

"Queremos que sea una herramienta para fortalecer los vínculos entre los clubes y aportar un mensaje positivo a la sociedad. El deporte tiene que servir para construir amistad y bajar los niveles de agresión que muchas veces vemos en distintos ámbitos", sostuvo Fito Benavides.

El Clásico acapara la atención

En el marco de las celebraciones por los 40 años de vida institucional de Santa Fe Rugby Club, estará en disputa la Copa Advanta, un trofeo especial creado para homenajear a Ángel Gorla, una figura en la historia de la institución, recientemente fallecido.

image El clásico entre Santa Fe Rugby y CRAI se jugará el sábado 6 a las 15 en Sauce Viejo.

Jugador, entrenador, formador y referente indiscutido dentro y fuera de la cancha, Gorla dejó una huella imborrable en generaciones de rugbiers que encontraron en él un ejemplo de compromiso, pasión y pertenencia. Su legado estará presente en cada rincón del club durante una jornada que promete ser inolvidable para toda la comunidad. Sin embargo, esta vez el partido trasciende lo deportivo y estará marcado por un profundo mensaje de amistad, respeto y fraternidad.

Las actividades vinculadas al Trofeo de la Amistad comenzaron durante la semana con encuentros entre jugadores, dirigentes y familiares de ambos clubes. Las jornadas incluyeron charlas de reflexión sobre los valores del deporte y espacios de encuentro entre las familias, los planteles superiores y las comisiones directivas de Santa Fe Rugby y CRAI. El cierre será este sábado en Sauce Viejo, donde además del tradicional clásico se realizará el homenaje y la entrega del trofeo que llevará para siempre el recuerdo de los dos jóvenes deportistas.

Programación Top 10 7° fecha

16, Duendes vs. Universitario R (Bruno Masetti)

16, Estudiantes vs. Jockey Club R (Carlos Poggi)

16, Gimnasia y Esgrima vs. Jockey VT (Agustín Suárez Silva)

15, Santa Fe RC vs. CRAI (Federico Longobardi)

16, Old Resian vs. Paraná Rowing (Juan Moyano)